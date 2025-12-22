İtalya'dan Apple'a dev ceza

İtalya Rekabet Kurumu, bugün yaptığı duyuruda, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile iki bağlı şirketine, iOS uygulamalarının dağıtım sürecinde hâkim durumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle 98,6 milyon avro idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kurum açıklamasında, Apple’ın App Store üzerinden geliştiricilere platform sunma konusunda mutlak bir üstünlüğe sahip olduğu, bu durumun da Avrupa’daki düzenlemelerle çeliştiği ifade edildi.

Açıklamada, Apple’ın üçüncü taraf geliştiricilerin reklam amaçlı veri toplama ve veri bağlantısı kurabilmeleri için Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) olarak bilinen ekran üzerinden özel onay almalarını zorunlu tuttuğu hatırlatıldı.

"şartlar tek taraflı uygulanıyor"

Kurum, bu uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"ATT politikasının şartları tek taraflı olarak uygulanıyor. Apple'ın iş ortaklarının çıkarlarına zarar veriyor ve şirketin iddia ettiği gibi gizlilik hedefine ulaşmayla orantılı değil".

Soruşturmanın kapsamlı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirtilirken, sürecin Avrupa Komisyonu ile diğer uluslararası rekabet otoriteleriyle eşgüdüm halinde yürütüleceği de kaydedildi.