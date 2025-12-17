Apple ürünleri Toyota'ların anahtarı olacak! İphone ve Apple Watch araçları çalıştırabilecek... Apple Car Key hangi modelleri kapsıyor?

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, yakında araçlarına Apple'ın Car Key özelliğini getirecek.

Yeni yayımlanan bir rapora göre, Apple’ın araç anahtarını destekleyen şirketler listesine Toyota da eklendi.

Bu özellik sayesinde sürücüler, iPhone veya Apple Watch'ları ile arabalarını çalıştırabiliyor, kilitleyebiliyor ve kilidi açabiliyor.

Hangi modelleri kapsayacak?

Şu an için Toyota’dan ya da Apple'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Bu neden Toyota'nın araç anahtarı desteğini ne zaman resmen başlatacağına dair henüz bir bilgi yok. Ayrıca hangi Toyota modellerinin bu özelliği destekleyeceğine dair de herhangi bir detay da bulunmuyor.

Özelliğin mevcut modellere sunulması mümkün, ancak Toyota bunu yeni araçlar için de saklayabileceği belirtiliyor.

Car Key nedir, nasıl çalışıyor?

Apple’ın Wallet (Cüzdan) uygulamasıyla çalışan Car Key, fiziksel anahtar taşıma ihtiyacını azaltıyor.

Anahtarı kullanma şekli ve mevcut özellikler ise aracın modeline bağlı olarak değişiyor.

Apple Car Key genel olarak araç sahiplerine üç farklı kullanım senaryosu sunuyor:

Pasif giriş: Aygıtınızla arabanıza yaklaştığınızda arabanın kilidi açılır. Arabanıza bindikten sonra arabayı çalıştırabilirsiniz. Aygıtınızla arabanızdan uzaklaştığınızda araba kilitlenir.

Yakın mesafe: Bazı arabalarda, aygıtınızı kapı kolunun veya anahtar okuyucunun yakınında tutarak arabayı çalıştırabilir, kilitleyebilir ve kilidi açabilirsiniz.

Uzak mesafe: Bazı arabalarda, aygıtınızı kullanarak arabanızı uzaktan kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz. Arabanın modeline bağlı olarak kilitleme, kilidi açma veya çalıştırma gibi farklı özellikler görülebilir.