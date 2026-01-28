Nintendo Switch tarihe geçiyor, DS’yi geride bırakacak

Japon oyun devi Nintendo, konsol tarihinde yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyor. 2017’de piyasaya çıkan Nintendo Switch, satış rakamlarıyla şirketin en başarılı donanımı olmaya çok yaklaştı. Eylül 2025 sonu itibarıyla Switch satışları 154,01 milyon adede ulaşırken, Nintendo DS serisi 154,02 milyon adetle hâlâ zirvede yer alıyor.

Hibrit tasarım başarının anahtarı oldu

Switch’in başarısının arkasında, taşınabilir ve ev konsolu kullanımını birleştiren hibrit tasarımı bulunuyor. Ayrılabilir kontrolcüleri, elde taşınabilir mod ile televizyona bağlanabilme özelliği ve çevrim içi oyun imkânı, konsolu geniş bir oyuncu kitlesi için cazip hale getirdi. Nintendo’nun geçmişte büyük başarı yakalayan Game Boy ve Wii konsolları da 100 milyonun üzerinde satışa ulaşmıştı.

Oyun kütüphanesi satışları uçurdu

Switch’in yükselişinde güçlü oyun kataloğu belirleyici rol oynadı. Özellikle Super Mario serisi ve pandemi döneminde çıkan Animal Crossing: New Horizons, konsolun satış ivmesini hızlandırdı. Famitsu verilerine göre oyun, Japonya’da 8 milyon adedin üzerinde satarak Switch’in en çok satan yerel oyunu oldu.

DS’nin mirası ve Switch’in farkı

2004’te tanıtılan DS, çift ekranlı ve kalemle kontrol edilen yenilikçi yapısıyla oyun dünyasında çığır açmış, yıllar içinde dört farklı versiyonla piyasada kalmıştı. Famitsu Genel Yayın Yönetmeni Katsuhiko Hayashi’ye göre hem DS hem de Switch’in başarısı, oyuncuların nasıl oynamak istediğini merkeze alan fikirlerin birikimine dayanıyor.

Switch 2 de güçlü başladı

Nintendo, Haziran 2025’te Switch 2’yi piyasaya sürdü. Yeni nesil konsol, Eylül sonu itibarıyla 10,36 milyon adet sattı. Şirketin Aralık sonu güncel satış rakamlarını 3 Şubat’ta açıklaması bekleniyor. Bu verilerle birlikte Switch’in resmen Nintendo’nun en çok satan konsolu unvanını alması an meselesi.