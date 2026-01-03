OpenAI’de her çalışana 1,5 milyon dolar: Gelirinin yarısını personele verdi

Yapay zekâ alanındaki lider konumunu sürdürmeyi hedefleyen OpenAI, üst düzey araştırmacı ve mühendisleri bünyesinde tutabilmek için yüksek tutarlı hisse bazlı ücret paketleri uyguluyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, şirketin yaklaşık 4 bin kişiden oluşan çalışan kadrosunda kişi başına düşen ortalama hisse bazlı ödeme 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Google'nın ödediğinin 7 katından fazla

Gazetenin, Equilar tarafından derlenen veriler üzerinden yaptığı analize göre bu tutar, Google’ın 2004’teki halka arz başvurusundan önce, 2003 yılında açıkladığı hisse bazlı ödemelerin yedi katından fazla. Aynı zamanda bu rakam, halka arzdan bir yıl önce incelenen 18 büyük teknoloji şirketinde çalışan başına düşen ortalama ücretin yaklaşık 34 katına karşılık geliyor.

Personeller Silikon Vadisi'nin en varlıklısı oldu

OpenAI’nin çalışan başına yaptığı ortalama 1,5 milyon dolarlık hisse bazlı ödeme, şirketin 2025 yılı gelirinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Yeni gelirle birlikte, OpenAI personelini Silikon Vadisi’nin en varlıklı çalışanları arasına taşırken, şirketin operasyonel zararlarını büyütüyor ve mevcut hissedarların paylarının hızla seyrelmesine yol açıyor.

Analize göre OpenAI’de ücretlendirme giderlerinin gelire oranının 2025 yılında yüzde 46’ya ulaşması bekleniyor. Gelir üretmeyen Rivian hariç tutulduğunda, bu oran incelenen 18 şirket arasındaki en yüksek seviye olarak öne çıkıyor.

Zuckerberg'ün 'agresif işe alım süreci' etkili oldu mu?

Geçtiğimiz yaz Meta CEO’su Mark Zuckerberg, rakip firmalardaki üst düzey yönetici ve araştırmacılara yüz milyonlarca doları bulan teklifler sundu. Agresif işe alım süreci sonrası, Shengjia Zhao dahil olmak üzere 20’den fazla OpenAI çalışanını kadrosuna kattı. Wall Street Journal’a göre OpenAI, ağustos ayında bazı araştırma ve mühendislik çalışanlarına tek seferlik primler ödedi; bazı isimler milyonlarca dolar aldı.

Yaz aylarında yatırımcılarla paylaşılan finansal projeksiyonlar ise OpenAI’nin hisse bazlı ücretlendirme giderlerinin 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 3 milyar dolar artmasının beklendiği ifade ediliyor.