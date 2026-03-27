Oyun sektörüne 5 yılda milyarlarca liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital oyun sektörüne yönelik kamu desteklerine ilişkin önemli verileri paylaştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Kacır, Türkiye’de oyun sektörünün küresel ölçekte öne çıkan alanlardan biri haline geldiğini ifade etti.

KOSGEB destekleri milyarları buldu

Bakan Kacır, dijital oyun geliştiren işletmelere sağlanan desteklere değinerek, KOSGEB kapsamında son 5 yılda sektörde faaliyet gösteren 5 bin 145 KOBİ’ye 2026 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 2,3 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dijital oyun geliştiren KOBİ'ler, '62.10-Bilgisayar Programlama Faaliyetleri' NACE kodunda değerlendirilmektedir. KOSGEB destekleri kapsamında son 5 yılda söz konusu sektörde faaliyet gösteren 5 bin 145 KOBİ'ye 2026 fiyatlarıyla yaklaşık 2,3 milyar lira destek ödemesi yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından ise teknoloji ve yenilik destek programları çerçevesinde oyun geliştirme ve dijital oyun alanında son 5 yılda 211 projeye 2026 fiyatlarıyla 863 milyon lira destek sağlanmıştır."

AR-GE ve tasarım çalışmaları sürüyor

Dijital oyun alanındaki teknolojik üretime de dikkat çeken Kacır, 5 tasarım merkezi ile 13 AR-GE merkezinde bu alanda proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Teknopark ekosistemine ilişkin bilgi veren Kacır, dijital oyun alanında 876 firmanın faaliyet yürüttüğünü ve bu şirketlerin son 5 yılda toplam 1,03 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

İstihdam 14 binin üzerinde

Sektördeki insan kaynağına da değinen Kacır, söz konusu firmalarda çalışan sayısının 14 binin üzerine çıktığını ifade ederek, dijital oyun geliştiricilere yönelik desteklerin sürdüğünü vurguladı.