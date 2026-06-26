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Türkiye'de Roblox ne zaman açılacak? Roblox'ta oyun oynayan ve geliştiren kullanıcılar uzun zamandır bu soruya cevap arıyor. Zaman zaman konu gündem olup birtakım iddialar ortaya atılırken son günlerde yine bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor.

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?

Hayır, Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kapalı... Hükümet kanadından platformun açılacağı tarihe dair bir açıklama henüz gelmedi.

Roblox neden kapanmıştı?

Savcılık tarafından Roblox platformunda yer alan bazı içeriklerin çocukların istismarına yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek erişimin engellenmesi talep edildi. Başvuruyu inceleyen Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, talebi uygun bularak platforma erişimin engellenmesine hükmetti. Karar, başvurunun yapıldığı gün içerisinde alındı.