Çip maliyetleri Microsoft ve Apple donanım fiyatlarını artırdı

Teknoloji üreticileri Microsoft ve Apple, yapay zeka pazarının tetiklediği çip maliyetleri artışı sebebiyle cihaz fiyatlarını yükseltti. Şirketler Xbox video oyun konsolları, Mac bilgisayarlar ve iPad tabletlerinde ürün bazlı değişmekle birlikte yüzde 25 oranını bulan zamlar yaptı. Etiketlere yansıyan artışlar donanım türüne göre 300 dolar (yaklaşık 265 euro) seviyesine kadar ulaşıyor. Veri merkezlerinin olağanüstü hızla genişlemesi tüketici elektroniği üreticilerini doğrudan zorluyor.

Microsoft çip maliyetleri nedeniyle strateji güncelledi

Microsoft, 1 Ağustos tarihinden itibaren Xbox video oyun konsollarının küresel fiyatlarını 100 dolar ile 150 dolar arasında artıracak. Fiyat revizyonunun arkasında yapay zeka talebinin depolama ve çip maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskısı yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri pazarında en uygun fiyatlı Xbox Series S modelinin fiyatı yaz aylarında 500 dolara (yaklaşık 440 euro) çıkacak. Üst segment Xbox Series X konsolunu ise 800 dolar (yaklaşık 705 euro) seviyesinden satışa sunacak.

Şirket halihazırda 600 euro fiyata sahip olan Avrupa pazarındaki Series X modeli için yeni rakamları henüz açıklamadı. Yeni donanım stratejisi kapsamında 2TB depolama kapasitesine sahip modelin üretimini tamamen durdurdu. Donanım departmanı Mayıs 2025 dönemindeki küresel artış ve Ekim ayında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde uygulanan zammın ardından konsol tarafında üçüncü fiyat artışını gerçekleştiriyor. Sony ve Nintendo şirketlerinin ardından üçüncü en büyük konsol üreticisi konumundaki Microsoft, oyuncuların pahalı bulduğu Xbox Game Pass abonelik fiyatını Nisan ayında indirmişti.

Apple cephesinde çip maliyetleri etiketleri değiştirdi

Apple Yöneticisi Tim Cook ay başında maliyet kaynaklı fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiği yönünde piyasaları uyardı. Cupertino merkezli şirket Perşembe günü Mac ve iPad cihazları için çip maliyetleri kaynaklı etiket değişikliklerini resmen duyurdu. Şirket tüketici elektroniği endüstrisindeki talep artışını eşi benzeri görülmemiş bir zorluk olarak tanımladı. AP haber ajansı tarafından alıntılanan yazılı açıklama, yapay zeka veri merkezlerinin hızla genişlemesinin bellek donanımlarına olağanüstü düzeyde talep yarattığını belirtiyor.

Şirket temsilcileri bir bileşen fiyatında bu kadar hızlı ve yüksek oranlı bir artışı daha önce hiç görmediklerini vurguladı. Donanım üretimindeki çip maliyetleri sebebiyle piyasaya sunulan giriş seviyesi MacBook Neo modeli 100 dolar (yaklaşık 90 euro) zam gördü. Kullanıcılar 512GB MacBook Air ve 256GB iPad Pro Wi-Fi versiyonları için artık fazladan 200 dolar (yaklaşık 175 euro) ödeyecek. Şirket üst düzey 1TB MacBook Pro etiketine 300 dolar (yaklaşık 265 euro) eklerken, 128GB iPad Air cihazında 150 dolar (yaklaşık 130 euro) artışa gitti.

Oyun endüstrisinde rakipler fiyat artırıyor

Microsoft Perşembe günü yaptığı açıklamasında depolama ve bellek çip maliyetleri oranının iki katından fazla arttığını doğruladı. Şirket bu rakamların 2027 yılı sonlarına doğru yeniden ikiye katlanmasını bekliyor. Redmond merkezli yazılım devi telefon veya bilgisayarların aksine konsolların genellikle üretim maliyetinden daha düşük bir fiyata satıldığını raporladı. Şirket, 2025 mali yılında toplam gelirlerinin yüzde 8 oranındaki kısmını oluşturan oyun bölümünü, düşen konsol satış gelirleri ve yeni oyunların hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle Şubat ayında yeniden yapılandırdı.

Artan çip maliyetleri oyun sektörünün tamamında yankılanıyor. Japon teknoloji rakibi Sony Nisan ayı başında Avrupa bölgesinde PlayStation 5 fiyatını 100 euro artırarak standart konsol versiyonunu 650 euro seviyesine çıkardı. Bir diğer rakip Nintendo 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Switch 2 modeli için yüzde 6 oranından daha fazla bir fiyat artışı duyurdu. ABD merkezli Valve şirketi Pazartesi günü yeni Steam Machine konsolunun temel versiyonunu 1.000 doların (yaklaşık 880 euro) üzerinde bir maliyetle piyasaya sürdü.