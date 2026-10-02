Spotify aboneliklerine zam geldi

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Spotify, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerini artırdı.

1 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle Öğrenci, Bireysel, Duo ve Aile paketlerinin tamamında fiyatlar yükseldi. Zamların ardından aylık abonelik ücretleri 60 TL ile 199 TL arasında değişmeye başladı.

Paketlere göre artış oranları farklılık gösterirken, en yüksek zam Aile paketinde gerçekleşti.

Premium paketlerin yeni fiyatları

Yeni tarifeyle Bireysel paketin aylık ücreti 99 TL'den 115 TL'ye yükseldi. Öğrenci paketinin fiyatı ise 55 TL'den 60 TL'ye çıktı.

İki kişinin kullanımına sunulan Duo paketinde aylık ücret 135 TL'den 159 TL'ye yükselirken, Aile paketinin fiyatı 165 TL'den 199 TL'ye ulaştı.

En yüksek artış Aile paketinde

Fiyat değişiklikleri oransal olarak değerlendirildiğinde Öğrenci paketindeki artış yaklaşık yüzde 9 seviyesinde kaldı. Bireysel pakette zam oranı yüzde 16, Duo'da yüzde 18 olurken, Aile paketinde artış yüzde 21'e yaklaştı.

Böylece yeni tarifenin en düşük fiyatlı seçeneği aylık 60 TL ile Öğrenci paketi olurken, en yüksek ücret 199 TL ile Aile paketinde uygulanmaya başladı.