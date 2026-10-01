Micron’da yapay zekâ talebi 32 milyar dolara çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zekâ yatırımlarının bellek çiplerine yarattığı talep Micron’un bilançosuna rekor rakamlarla yansıdı. Şirketin uzun vadeli stratejik müşteri anlaşmalarına bağlı taahhütleri yalnızca üç ay içinde 10 milyar dolar artarak 32 milyar dolara ulaştı.

Micron haziran ayında aynı kalemin 22 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Yeni rakam, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek ve diğer gelişmiş bellek ürünlerine talebin hız kesmediğini gösteriyor.

Taahhütler üç ayda 10 milyar dolar arttı

Micron’un uzun vadeli stratejik müşteri anlaşmalarının sayısı da arttı. Şirket daha önce 16 stratejik anlaşma açıklarken yeni bilanço döneminde bu sayı 26’ya çıktı.

Bu anlaşmaların 2030’a kadar Micron’un tahmini gelirinin yüzde 35’inden fazlasını kapsadığı belirtiliyor.

Uzun vadeli anlaşmalar şirket açısından yalnızca satış hacmini güvence altına almıyor. Fiyatlama ve teslimat görünürlüğünü de artıran sözleşmeler, bellek piyasasında yaşanan arz sıkışıklığının devam edeceği beklentisini güçlendiriyor.

Micron yönetimi, yapay zekâ altyapısı büyüdükçe bellek kapasitesinin sistem performansında giderek daha kritik hale geldiğini vurguluyor.

Gelir bir yılda yaklaşık beş katına çıktı

Micron’un 3 Eylül’de sona eren mali dördüncü çeyrekte geliri 54,23 milyar dolara ulaştı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 11,32 milyar dolar gelir açıklamıştı. Böylece gelir yaklaşık beş katına çıktı.

Net kâr ise 37,70 milyar dolar olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş hisse başına kâr 33,42 dolar seviyesine ulaştı. Micron’un yıllık geliri de 133,19 milyar dolara çıkarak şirket tarihinin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Yapay zekâ veri merkezleri bilanço büyümesinin ana motorlarından biri oldu. Core Data Center biriminin çeyreklik geliri 18 milyar dolara ulaşırken Cloud Memory birimi 16,28 milyar dolar gelir elde etti.

Yeni çeyrekte 61,5 milyar dolar bekliyor

Micron yönetimi büyümenin yeni mali yılda da devam etmesini bekliyor.

Şirket 2027 mali yılının ilk çeyreği için 61,5 milyar dolar gelir tahmininde bulundu. Tahmin aralığı 60 milyar ile 63 milyar dolar arasında belirlendi.

Piyasa beklentisi ise yaklaşık 57 milyar dolar seviyesindeydi.

Düzeltilmiş hisse başına kârın 38,15 dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirketin yaklaşık yüzde 86 düzeyindeki brüt kâr marjı beklentisi de bellek piyasasındaki güçlü fiyatlama ortamının devam edeceğine işaret ediyor.

Bellek arzında sıkışıklık sürebilir

Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla büyümesi, yüksek performanslı DRAM ve HBM ürünlerine olan talebi artırırken üretim kapasitesinin aynı hızla artırılamaması sektörde arz baskısı yaratıyor.

Micron yeni fabrikalar ve üretim hatları için yatırımlarını artırıyor. Şirket Japonya ve ABD’de yeni üretim kapasitesi oluştururken yeni tesislerden ilk yonga plakası üretiminin 2027 ortalarından itibaren başlaması bekleniyor.

Ancak kapasite yatırımlarının sonuç vermesi zaman aldığı için bellek arzındaki sıkışıklığın kısa vadede tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.

Bu tablo Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük üreticilerin fiyatlama gücünü desteklerken yapay zekâ veri merkezi kuran teknoloji şirketlerinin donanım maliyetlerini de yukarı taşıyor.

Yapay zekâ talebi Asya borsalarını da taşıdı

Micron’un bilançosu yalnızca şirket hisselerine değil, Asya’daki yarı iletken üreticilerine de destek verdi.

Güney Kore’de Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yükselirken teknoloji ağırlıklı Asya endekslerinde de alımlar güçlendi.

Yatırımcıların temel sorusu artık yapay zekâ talebinin sürüp sürmeyeceğinden çok, bellek üreticilerinin bu talebi karşılayacak kapasiteyi ne kadar hızlı oluşturabileceğine kayıyor.

Micron’un 32 milyar dolara yükselen uzun vadeli müşteri taahhütleri ise mevcut talebin yalnızca kısa vadeli siparişlerden oluşmadığını gösteren en güçlü göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.