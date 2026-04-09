'Telefonsuz restoran' uygulaması hızla yayılıyor

Restoran ve bar deneyimi değişiyor. Artık bazı mekanlar yalnızca rezervasyon değil, telefonunuzu da kapıda bırakmanızı isteyebiliyor. ABD’de hızla yayılan “telefonsuz ortam” uygulaması, özellikle genç nesil arasında büyük ilgi görüyor. Amaç ise daha samimi bir yemek deneyimi, daha fazla odaklanma ve mahremiyetin korunması.

Z Kuşağı neden destekliyor?

Araştırmalar, gençlerin bu akıma düşündüğünüzden daha sıcak baktığını ortaya koyuyor. Talker Research verilerine göre Z Kuşağı'nın yüzde 63’ü bilinçli olarak dijitalden uzaklaşmayı tercih ediyor.

Aynı oran Y Kuşağı'nda yüzde 57 seviyesinde. Daha ileri yaş gruplarında bile bu eğilim dikkat çekiyor; X Kuşağı'nın yüzde 42’si ve Baby Boomer kuşağının (II. Dünya Savaşı’ndan sonra doğanlar) yüzde 29’u yemek sırasında telefondan uzak durmayı destekliyor.

Mobil bağımlılık alarm veriyor

Consumer Affairs verileri, Amerikalıların günde ortalama 4,5 saatini telefon başında geçirdiğini gösteriyor. Üstelik kullanımın yüzde 86,5’i yemek sırasında sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden gerçekleşiyor. Bu tablo, restoranların neden “ekransız deneyim” sunmak istediğini daha net ortaya koyuyor.

Telefonunu verene ücretsiz dondurma

Bu yeni trend sadece bağımsız mekanlarla sınırlı değil. Bazı zincir restoranlar da uygulamaya dahil olmuş durumda. Örneğin Chick-fil-A’nın bazı şubeleri, yemek sırasında telefonunu teslim eden müşterilere ücretsiz dondurma vererek dijital detoksu teşvik ediyor. Lüks restoran Delilah’s gibi mekanlar ise doğrudan telefonsuz politika uyguluyor.