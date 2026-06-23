Türk beyin cerrahından tarihi başarı! Prof. Dr. Selçuk Peker dünyanın ilk 10 bilim insanı arasına girdi

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Bilim insanlarının akademik üretkenliğini, yayın sayısını, aldığı atıfları ve h-index değerlerini değerlendiren uluslararası akademik sıralama platformu ScholarGPS'in son verileri açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre Prof. Dr. Selçuk Peker, son 5 yılda radyocerrahi alanında yayın yapan 20 bin 743 bilim insanı arasında dünya 8'incisi oldu. Peker ayrıca nöroşirurji alanında değerlendirilen 47 bin 905 akademisyen arasında da 563'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin bilimsel gücü dünyada karşılık buluyor

Elde ettiği başarıyla dünya çapında dikkat çeken Prof. Dr. Selçuk Peker, bu sonucun yalnızca kişisel bir başarı olmadığını vurguladı.

Türkiye'de yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu belirten Peker, ülkenin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda bilim üreten ve uluslararası literatüre katkı sağlayan bir merkez haline geldiğini ifade etti.

"Bu başarı ekip çalışmasının sonucu"

Radyocerrahi gibi ileri teknoloji ve yüksek uzmanlık gerektiren bir alanda dünyanın ilk 10'u arasında yer almaktan büyük onur duyduğunu belirten Peker, başarının arkasında güçlü ekip çalışmasının bulunduğunu söyledi.

Peker, yıllara yayılan bilimsel üretimin, güçlü klinik altyapının ve sürdürülebilir akademik çalışmaların bu sonucun elde edilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Genç hekimlere ilham veren mesaj

Prof. Dr. Selçuk Peker, genç doktorlara ve akademisyenlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Dünya çapında başarı elde etmek için mutlaka dünyanın en büyük merkezlerinde bulunmanın şart olmadığını vurgulayan Peker, doğru vizyon, disiplinli çalışma ve uluslararası iş birlikleri sayesinde Türkiye'den de küresel ölçekte bilimsel başarıların mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye radyocerrahide dikkat çekiyor

Son yıllarda Türkiye'nin özellikle Gamma Knife ve stereotaktik radyocerrahi alanındaki tecrübesinin uluslararası çevrelerde büyük ilgi gördüğünü belirten Peker, yurt dışından gelen hasta ve hekim sayısında önemli artış yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin yalnızca tedavi merkezi olarak değil, aynı zamanda eğitim merkezi olarak da öne çıkmaya başladığını belirten Peker, birçok yabancı hekimin eğitim almak için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Yabancı doktorlar Türkiye'de eğitim alıyor

Peker'e göre uluslararası ilginin temel nedenlerinden biri Türkiye'nin sahip olduğu teknoloji altyapısı ve uzman insan kaynağı.

Yabancı hekimlerin yalnızca kullanılan cihazları görmek için değil, hasta seçimi, tedavi planlaması ve uygulama süreçlerini öğrenmek amacıyla da Türkiye'ye geldiği belirtiliyor.

Türkiye küresel merkez olabilir

Prof. Dr. Selçuk Peker, Türkiye'nin radyocerrahi alanında küresel bir merkez haline gelebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ancak bunun için bilimsel yayın sayısının artırılması, uluslararası araştırmalara daha fazla katılım sağlanması ve genç bilim insanlarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bölgesel merkez olmanın ötesinde hedefler var

Peker'e göre bir ülkenin sağlık alanında lider konuma gelmesi yalnızca hasta kabul etmesiyle mümkün değil.

Bilgi üretmek, eğitim vermek, uluslararası projeler yürütmek ve bilim insanları için cazibe merkezi haline gelmek de bu sürecin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Yapay zeka beyin cerrahisinde yeni dönemi başlatacak

Prof. Dr. Selçuk Peker, önümüzdeki yıllarda yapay zekânın beyin cerrahisinde çok daha etkin kullanılacağını belirtti.

Tedavi planlamalarında yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşacağını ifade eden Peker, karar süreçlerinde yalnızca görüntüleme sonuçlarının değil, genetik verilerin ve biyolojik analizlerin de etkili olacağını söyledi.