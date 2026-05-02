Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk robotu öğrencilerle buluştu
Samsun’da düzenlenen Erasmus+ projesinde Türkiye’nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, üniversite öğrencilerine dijital CV hazırlama ve girişimcilik konusunda tavsiyeler verdi. Robotun katıldığı etkinlik gençlerden yoğun ilgi gördü.
Canik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Employment 5.0: Integrating Young People into the Digital Future” projesi kapsamında dikkat çeken anlar yaşandı. Türkiye’de nüfusa kaydedilen ilk robot olarak bilinen CANİKMAN, gençlerle bir araya gelerek geleceğin iş dünyasına ilişkin deneyimlerini paylaştı.
Yapay zekâ destekli kariyer tavsiyeleri verdi
30 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen etkinlikte gençlerin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştirildi. CANİKMAN ise dijital CV hazırlama, girişimcilik ve freelance çalışma modeli hakkında öğrencilere bilgiler verdi.
Katılımcıların sorularını yanıtlayan insansı robot, özellikle yapay zekâ destekli kariyer planlaması örnekleriyle dikkat çekti.
12 farklı ilden gençler katıldı
Projeye Karadeniz Bölgesi’ndeki 12 farklı ilden gelen 18-30 yaş arası 30 genç katıldı. Eğitimlerde dijital dönüşüm, işveren beklentileri ve yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.
Öğrenciler, ilk kez bir robotla doğrudan iletişim kurduklarını belirterek etkinliği ilgiyle takip ettiklerini söyledi.