WhatsApp'a beklenen özellik geliyor: Mesaj gönderme alışkanlıkları değişecek

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WhatsApp, iPhone kullanıcılarının mesajlarını istedikleri tarih ve saatte otomatik olarak gönderebilmelerine imkan tanıyan yeni özelliğini test etmeye başladı. iOS beta sürümünde kullanıma sunulan zamanlanmış mesaj özelliğinin Android cihazlarda da denendiği belirtilirken, yeniliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı henüz netleşmedi.

Digital Trends'in WABetaInfo'dan aktardığı bilgilere göre yeni özellik, TestFlight aracılığıyla WhatsApp'ın 26.42.10.19 sürümünü kullanan sınırlı sayıdaki iOS beta kullanıcısına sunuldu.

Test sürecinin ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesini kapsaması bekleniyor. Ancak WhatsApp, özelliğin tüm kullanıcılara sunulacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Mesajlar iki hafta öncesinden planlanabilecek

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hazırladıkları mesajları anında göndermek yerine ileri bir tarihe planlayabilecek. Bunun için mesaj yazıldıktan sonra gönderme tuşuna basılı tutulması ve açılan seçeneklerden tarih ile saat belirlenmesi yeterli olacak.

Mesaj gönderimi en az 10 dakika sonrasına, en fazla ise iki hafta ileriye ayarlanabilecek.

Fotoğraf ve videolar da zamanlanabilecek

Zamanlanmış mesaj özelliği yalnızca bireysel yazışmalarda değil, grup sohbetlerinde de kullanılabilecek. Kullanıcılar metin mesajlarının yanı sıra bağlantı, fotoğraf ve video gönderimlerini de önceden planlayabilecek.

Bununla birlikte mevcut test sürümünde aynı anda yalnızca tek bir medya dosyasının zamanlanmasına izin veriliyor.

Telefonun internete bağlı olması gerekmeyecek

Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri de planlanan mesajların gönderilmesi için telefonun internete bağlı kalmasının gerekmemesi. WhatsApp uygulaması kapalı olsa bile mesajlar, kullanıcıların belirlediği tarih ve saatte otomatik olarak gönderilebilecek.

Kullanıcılar, önceden hazırladıkları mesajlara sohbet veya grup bilgileri içerisinde yer alan özel bölümden ulaşabilecek. Bu bölüm üzerinden zamanlanan mesajlar görüntülenebilecek ve gönderim saati gelmeden silinebilecek.

Karşı tarafa bildirim gönderilmeyecek

Zamanlanmış mesajların alıcıları, kendilerine ulaşan içeriğin önceden hazırlandığına dair herhangi bir bildirim görmeyecek. Aynı şekilde gönderim gerçekleşmeden silinen mesajlar için de karşı tarafa bildirim iletilmeyecek.

Yeni özellik kapsamında gönderilen mesajlar, WhatsApp'ın mevcut uçtan uca şifreleme sistemiyle korunmaya devam edecek.