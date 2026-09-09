X gelir paylaşımı modelini sonlandırdı: Özgün İçerik Ödülleri dönemi başladı

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Sosyal medya platformu X, içerik üreticilerinin platform üzerinden gelir elde etmesini sağlayan sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Şirket, uzun süredir uyguladığı Gelir Paylaşımı modelini sonlandırırken yerine Özgün İçerik Ödülleri (OCR) programını devreye aldı.

Yeni sistem kapsamında gerekli kriterleri karşılayan içerik üreticileri, Creator Studio üzerinden Özgün İçerik Ödülleri programına başvurabilecek.

Gelir Paylaşımı programında son ödeme 11 Eylül'de

Yeni programın başlamasıyla X'in mevcut Gelir Paylaşımı sistemi de resmen sona erdi.

Eski program kapsamındaki içerik üreticilerinin son hak edişlerinin 11 Eylül'de hesaplara yatırılması planlanıyor.

Gelir Paylaşımı programında bulunan ve yeni Özgün İçerik Ödülleri sistemine başvurusu kabul edilen üreticiler ise ilk OCR ödemelerini 25 Eylül'de alacak.

X özgün içeriklere odaklanacak

Yeni modelle birlikte X'in içerik üreticilerine yönelik ödüllendirme politikasının odağı da değişiyor. Platform, eski gelir paylaşımı mekanizmasının yerine özgün içerik üretimini teşvik eden sistemi yerleştiriyor.

Programa katılmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan üreticilerin Creator Studio üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Ödeme miktarları henüz açıklanmadı

X, Özgün İçerik Ödülleri kapsamında içerik üreticilerine yapılacak ödemelerin miktarı veya üreticilerin ne kadar gelir elde edebileceğine ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

Yeni sistemde iki tarih öne çıkıyor. Eski Gelir Paylaşımı programındaki son ödemeler 11 Eylül'de yapılırken, başvurusu kabul edilen mevcut üreticilerin ilk OCR ödemelerinin 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.