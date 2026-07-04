Yapay zeka veri merkezleri hırsızların yeni hedefi oldu! Milyonlarca dolarlık bakır ve ekipman çalınıyor

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Yapay zeka sektöründeki dev yatırımlar yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, organize suç örgütlerinin de dikkatini çekiyor. ABD'de art arda kurulan veri merkezleri, yüksek değerli bakır kablolar ve pahalı altyapı ekipmanları nedeniyle hırsızların yeni gözdesi haline geldi. Son olaylar, yapay zeka inşaat projelerinin giderek büyüyen bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

1,3 milyon dolarlık veri merkezi ekipmanı ele geçirildi

Business Insider'ın aktardığı bilgilere göre, Chicago yakınlarında çalınan iki römork güvenlik güçleri tarafından bulundu. Römorklarda toplam yaklaşık 1,3 milyon dolar değerinde veri merkezi ekipmanı yer alıyordu.

Ele geçirilen malzemeler arasında Alabama'dan çalınan 300 bin dolarlık bakır kablo ile Florida'dan çalınan yaklaşık 1 milyon dolarlık altyapı ekipmanı da bulunuyordu.

Yapay zeka yatırımları yeni suç alanı oluşturdu

Haberde, veri merkezi inşaatlarının hız kazanmasıyla birlikte yeni bir kara pazarın oluştuğuna dikkat çekildi.

Her veri merkezi projesi için tonlarca bakır kablo, elektrik ekipmanı ve yüksek maliyetli altyapı malzemesi taşınıyor. Bu sevkiyatlar ise organize hırsızlık çeteleri için cazip hedeflere dönüşüyor.

ABD'de kargo hırsızlığının faturası 35 milyar dolar

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın tahminlerine göre, kargo hırsızlıkları Amerikan şirketlerine her yıl yaklaşık 35 milyar dolar zarar veriyor. Uzmanlara göre yapay zeka veri merkezlerinin hızla çoğalması, bu yasa dışı pazarın daha da büyümesine neden oluyor.

Veri merkezleri tartışmaların odağında

Haberde ayrıca veri merkezlerinin yalnızca hırsızlık riskiyle değil, yüksek enerji tüketimi, yoğun su kullanımı ve çevreye etkileri nedeniyle de kamuoyunda tartışma yarattığına dikkat çekildi.

Veri merkezlerinin inşası için taşınan değerli malzemelerin suç örgütleri açısından yeni fırsatlar oluşturduğu ve yapay zeka yatırımlarının beklenmedik bir güvenlik sorununu da beraberinde getirdiği de vurgulandı.