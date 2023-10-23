Bodrum’dan dünyaya açılıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Kaptan babasının yanında miço olarak iş yaşamına adım atan ve daha sonra ‘karada köklenecek’ bir marka yaratma hedefiyle Bodrum Mutfak Mobilya’yı kuran Mustafa Güneri, bugün 7 bin metrekarelik entegre tesiste üretim yapıyor. Ana uzmanlık alanı olarak mutfak mobilyasını seçen marka, sadece mutfak mobilyası segmentinde yıllık 20 bini aşan modül üretimi gerçekleştiriyor.

Bu yıl yeni makine yatırımlarıyla yüzde 20 kapasite artıran marka, döşemeli mobilya grubunda da yeni bir işbirliğine hazırlanıyor. Marka, Türkiye pazarının yanı sıra ihracat fırsatlarını da araştırıyor. Markanın kuruluş serüvenini ve yeni hedeflerini anlatan Bodrum Mutfak Mobilya’nın kurucusu Mustafa Güneri, “Bodrum Mutfak Mobilya, denizden karaya dönen bir yaşam hikayesinin sonucunda ortaya çıkan bir marka.

Babam kaptan Mehmet Yılmaz Güneri'nin yanında miço olarak çalışmaya başladım. 20’li yaşlarıma geldiğimde denizin bana kattığı disiplinin yanı sıra aile ve düzene vermem gereken önemi ön görerek, ayakları toprağa basıp köklenecek bir marka yaratmaya karar verdim” dedi.

Küçük bir atölyeden entegre tesise

1996 yılında küçük bir atölyede mutfak mobilyası üretimine başladığını, daha sonra masif mobilya üretimine odaklandığını anlatan Güneri, “Özgür, yaratıcı ve özgün tasarıma dayalı butik tasarım ve üretim anlayışını benimsedik ve kalitenin tek kabul edilebilir standart olduğuna karar verdik.

2003 yılında mobilya ürünlerini de ürün yelpazemize ekledik ve şimdi 7 bin metrekarelik entegre üretim tesisimizle hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. Güneri, sadece Bodrum'da değil, Türkiye genelinde mutfak mobilya sektöründe öncü bir konuma yükseldiklerini söyledi. Ana uzmanlık alanları mutfak mobilyası olsa da yaşam alanları inşa ettiklerini dile getiren Güneri, şöyle devam etti: “Üretim tesisimiz, Bodrum Konacık’ta yer alan sanayi bölgesinde.

Yurtiçi ve yurt dışındaki tasarım yeniliklerini, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek 7 bin metrekarelik entegre üretim tesisimize gerekli yatırımı yapan, farklı malzeme seçenekleri ile her segment ürünü bir arada sunan bir kuruluşuz. Üretim tesisinde sadece mutfak mobilyası bazında yılda 20 bini aşan modül üretimi yapıyoruz.”

Sürdürülebilir ihracat için fizibilite

Hedeflerinin sürdürülebilir ihracat altyapısını hızla geliştirerek katma değer odaklı bir ihracat ağı oluşturmak olduğunu aktaran Güneri, “Mutfak mobilya sektöründe ihracata yönelik öncelikli hedeflerimiz var. İhracat, son dönemde üzerinde odaklandığımız bir konu. Ancak bu önceliği gerçekleştirmek için gereken altyapıyı oluşturmak zaman alabilir.

Doğru adımları atarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” dedi. Bodrum Mutfak Mobilya olarak Türkiye’de bayi ağı yatırımlarını da başlattıklarını duyuran Güneri, çözü ortağı olarak yakın gelecekte döşemeli mobilya grubunda da bir marka ile işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Fiyat artışı ciroya yansıdı

Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için 2023 yılında makine yatırımları sayesinde üretim kapasitesini yüzde 20 artırdıklarını açıklayan Mustafa Güneri, şunları söyledi: “Geçen yıla göre, malzeme fiyatları ve işçilik maliyetlerindeki artışlar, mutfak mobilyası fiyatlarına da yansıdı. Bu durum ciroda büyüme olarak kendini gösterdi ancak asıl olan büyüme adet bazında yüzde 23 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yatırım, üretim, ihracat ve ciro konularında olumlu gelişmeler yaşandı. Gelecekte de bu alanlarda daha fazla başarı elde etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”