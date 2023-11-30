Boya sanayisi ‘sürdürülebilirlik ve inovasyon’ odağında İstanbul’da buluşacak

192 milyar dolarlık dünya boya pazarından aldığı %2 pay ile Türk boya sektörü, sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamaları ve inovatif gelişmeleri yakından takip etmesiyle bölgesel bir güç haline geldi. Dünya ekonomisinin değişen dengeleri ekseninde, yenilikçi uygulamaların sektördeki etkilerinin konuşulacağı 9. Uluslararası paintistanbul&Turkcoat Kongre ve Sergisi akademi ve alanında uzman sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Boya Sanayicileri Derneği (Bosad), tarafından Chem Media organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan paintistanbul&Turkcoat Kongresi; bu bağlamda inovasyon, sürdürülebilirlik, fonksiyonellik, dijitalleşme, yapay zeka gibi konu başlıklarıyla sektörün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. 2023 yılında daha fazla sektör profesyoneline ulaşmak adına sergi alanı konsepti ile birleşen ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirecek olan paintistanbul&Turkcoat Kongresi ve Sergisi, üniversite sanayi işbirliğini de zenginleştirerek yeni akım, teknoloji ve gelişmelerin paylaşılmasına imkân tanıyacak.

Boya sektörüne renk katacak

İki gün boyunca iki farklı salonda gerçekleşecek kongre programı, sektörün duayen isimlerinden Mustafa Tunçgenç’in “Türk Boya Sanayisinin Tarihi ve Bugünü” konulu sunumuyla başlayacak. Boyaların temel özellikleri, sürdürülebilirlik, yeni hammaddeler ve dijitalleşme konularının detaylı bir şekilde ele alınacağı kongrede; başta World Coatings Council Başkanı Tom Bowtell olmak üzere 5 çağrılı konuşmacı, 32 sözlü bildiri ve 49 poster bildiri yer alacak.

Etkinliğin ikinci gününde Dyo İnşaat Boyaları Teknik Fabrika Direktörü Hasan Şerefhan’ın moderatörlüğünü yapacağı “Boya Sektöründe Sürdürülebilir Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı panelde Tom Bowtell ile birlikte Kayalar Kimya Genel Müdürü Ersin Kenan Kayalar, Dyo Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mutlu Uysal, Basf Turk Genel Müdürü Tolga Demirözü, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.Yusuf Menceloğlu, Eva Danışmanlık Kurucu Ortağı Dr. Engin Çörüşlü tarafından boya sektörünün geleceğine dair konular tüm yönleriyle değerlendirilecek.