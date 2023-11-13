“Bu faizlerle gıdacıların yatırım yapma şansı yok”

Dubai Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) 41 katılımcıyla yer aldığı ISM Middle East ile eş zamanlı olarak, Gulfood Manufacturing, The Speciality Food Festival ve Private Label Middle East fuarları düzenlendi.

“Her ay fiyat güncellenmesi konusunda anlaştık”

Toplam 4 fuara katılan Türk şirketlerin sayısı ise 137 olarak açıklandı. İHBİR Başkanı Kazım Taycı, ihracatta büyümenin süreceğini kaydeden ve yılı yüzde 14’lük büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Taycı, kur-enflasyon dengesini ve bu tablonun üretime etkisini şu sözlerle değerlendirdi: “Herhangi bir firmayla anlaşmamızda fiyatı maksimum bir aylık bir süreyle sabitleyebiliyoruz.

Yurt dışında büyük bir firmayla 6 aylık anlaşma yaptığımızda, her ay başında fiyatı güncellemek zorunda kalıyoruz, döviz bazında fiyat veriyoruz. En büyük tedirginliğimiz kurun enflasyonla orantılı gitmiyor oluşu. Bir risk alıyoruz aslında ama bu riski almak zorundayız yoksa pazarımızı kaybedebiliriz.”

"Uygun ortam olunca ihracatı hızla büyüteceğiz"

Mevcut faiz oranlarıyla üreticinin yeni yatırım yapamayacağını da kaydeden Taycı, “Şu anda bu faiz oranlarıyla sektörün yatırım yapma şansı yok. Bugün döviz bazında baktığınız zaman piyasada uygulanmakta olan faiz oranları yüzde 11 ila 12 arasında. TL bazında baktığınız zaman da aşağı yukarı yüzde 55-60 bandında. Gıda sektörü bu marjları üretemez. Şirketlerin öz kaynakları uygun değilse, borçlanarak yatırım yapma ve büyümeye ortamı ne yazık ki yok. Uygun ortam oluşturulursa birkaç yıl içinde ihracatımızı çok büyük bir hızla büyüteceğimizi göreceksiniz” yorumunu yaptı.

Avrupa ve Körfez’den büyük ilgi var

Kazım Taycı, gerek Avrupalı gerek Arap Körfez ülkelerinden, üretiminin çoğunu ihracata yönlendiren firmalara ciddi ilgi olduğunu söyledi. Taycı,, “Üretim tarafında son dönemde en büyük sorunlarımızdan biri, Türkiye’de artık işçiliğin ucuz olmaması. Genel giderler ve ücretler şu anda en önemli maliyetlerimiz içinde yer alıyor. Eskiden bize en fazla cazibeyi bu kalemler yaratırdı” bilgisini verdi. Toplam gıda ihracatının yaklaşık yüzde 14’lük kısmının Irak’a yapıldığı bilgisini veren Taycı, Irak’ın yeni bir yapılanma kararı aldığını söyledi. Taycı, “En büyük Pazar Irak, ithalatta yeni kararlar alacak” ifadelerini kullandı.