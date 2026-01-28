Bursa, e-ihracatta sınır ötesini hedefleyecek 

Nezaket ÇETİN

Türkiye’nin son yıllarda hızla büyüyen e-ihracat hacmi 2024 yılı itibarıyla 5 milyar dolara yaklaşırken, Ticaret Bakanlığı 2025 hedefini 8 milyar dolar olarak belirledi. Dijital ihracatın toplam ihracat içindeki payını artırmayı amaçlayan bu dönüşüm sürecinde, sanayi kentleri de e-ihracat odaklı yeni projelerle küresel pazarlara açılmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen “İhracatın Kahramanları” projesinin Bursa buluşması, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BTSO Akademi ile Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Bursa’nın ihracattaki güçlü potansiyeli değerlendirilirken, özellikle e-ihracat alanında KOBİ’lere yol gösteren uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilen proje ile ihracata yeni başlayan ya da başlamayı planlayan işletmelerin dijital ihracat süreçlerine entegrasyonu amaçlanıyor.

“En değerli vitrinler artık cep telefonlarında”

Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, küresel ticarette dijital platformların belirleyici rol üstlendiğini vurguladı. Batmaz, “Günümüzde dünyanın en değerli vitrinleri, akıllı telefon ekranlarında yer alıyor. Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlık, fiziksel mekânlardan çok daha stratejik bir anlam kazanıyor” dedi.

BTSO olarak firmaların yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı uyum sağlaması için yoğun bir eğitim ve organizasyon programı yürüttüklerini belirten Batmaz, özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi küresel kuruluşlarla iş birliklerini artırdıklarını söyledi.

“Girişimciler sınır ötesi ticarette daha aktif olmalı”

Bursa’yı e-ticaret, e-ihracat ve dijital ticaret alanında küresel ölçekte söz sahibi merkezlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Batmaz, Bursa merkezli bir pazaryeri oluşturma hedefiyle yürütülen konsorsiyum çalışmalarının da kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Batmaz, “E-ticaret ve e-ihracatı, dış ticaretimizi büyütecek en stratejik araçlardan biri olarak görüyoruz. Girişimcilerimizin özellikle sınır ötesi e-ticarette aktif rol almasını hedefliyoruz. Bugün burada e-ihracatı konuşurken, bu başlığın firmalarımız için artık bir alternatif değil, zorunlu bir dönüşüm alanı olduğunu net biçimde ifade etmemiz gerekiyor” dedi.

TEKNOSAB vurgusu: Yüksek teknoloji ve lojistik altyapı

Hakan Batmaz, konuşmasında BTSO öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB’ın Bursa’nın sanayi yapısında yeni bir dönemi temsil ettiğini vurguladı. Teknoloji Sanayi Bölgesi’nin 2018 yılında planlandığını ve Cumhurbaşkanı’nın temel atmasıyla sürecin başladığını hatırlatan Batmaz, bugün itibarıyla bölgede 20’ye yakın firmanın faaliyete geçtiğini söyledi.

Batmaz, “Burada ölçek ekonomisini hedefledik. En düşük parsel büyüklüğünü 15 bin metrekare olarak belirledik ve ileri teknoloji firmalarının yer almasını amaçladık” dedi.

Bursa’nın yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracat hacmine ve 15 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına sahip olduğuna dikkat çeken Batmaz, kilogram başına ihracat değerinin 3,9 dolar seviyesinde olduğunu, bu rakamın Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ifade etti.

TEKNOSAB içinde kurulan lojistik park projesine de değinen Batmaz, bölgede lojistik faaliyetleri yürütmek amacıyla bir girişim sermayesi fonu oluşturduklarını belirterek, “Yaklaşık 700 ortağımız var. İki yıl içinde 70 milyon dolar civarında kaynak toplandı. Bu model Türkiye’de bir ilk” diye konuştu.

Toplam 262 bin metrekare kapalı alana sahip olacak lojistik merkezinin altyapı ve projelendirme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Batmaz, Mart ayında ihalesinin yapılmasının planlandığını söyledi. Batmaz, bölgenin otoyol bağlantı kavşağının hemen yanında yer aldığını, 2026 yılında tamamlanması planlanan demiryolu hattı ile Bandırma ve Gemlik limanlarına doğrudan bağlanacağını ifade etti. Bölge tamamlandığında yaklaşık 29 büyük ölçekli firmanın faaliyet göstermesi öngörülüyor.

“İhracat sadece ürün satmak değildir”

Etkinliğin açılışında konuşan Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü Michael Yu, Bursa’nın güçlü sanayi altyapısına ve küresel ticaret vizyonuna dikkat çekti.

Yu, “İhracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına inanıyoruz. İhracat; dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme oluşturmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Her başarılı ihracat hikâyesinin arkasında sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden girişimciler vardır” dedi.

“İhracatın Kahramanları” projesinin, Türkiye’nin üretim gücünü dijital ihracatla buluşturmayı hedefleyen özel bir inisiyatif olduğunu vurgulayan Yu, Bursa’nın artık yalnızca güçlü bir üretim merkezi değil, aynı zamanda küresel bir ihracat üssüne dönüştüğünü söyledi.