Garanti BBVA–TBF iş birliği 5 yıl daha uzadı

Hayati ARIGAN

Garanti BBVA, 2001 yılın­dan bu yana ana sponsor olarak destek verdiği Tür­kiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile olan iş birliğini 5 yıl daha uzat­tı.

Böylece Garanti BBVA’nın Türk basketboluna verdiği destek 25 yılı aştı. Anlaşmanın imza töreni, Ga­ranti BBVA Genel Müdürü Mah­mut Akten ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçek­leştirildi. Yeni dönemde Garanti BBVA; A Milli Erkek ve Kadın Bas­ketbol Takımları, altyapı milli ta­kımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na desteğini sürdürecek.

Türkoğlu: “Basketbolun her katmanına dokunan bir paydaş”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğ­lu, bu iş birliğinin Türk spor tarihi açısından istisnai bir örnek oldu­ğuna dikkat çekerek şunları söyle­di: “Türk spor tarihinde nadir görü­len istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyoruz. Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca milli takımlarımıza değil, altyapılardan genç sporculara kadar basketbo­lun her katmanına gerçek anlamda dokunan çok önemli bir paydaş ol­du.”

Bu ortaklığın Türk basketbolu­nun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde belirleyici rol oynadı­ğını vurgulayan Türkoğlu, “Bugün Türk basketbolu daha güçlü ve da­ha sürdürülebilir bir yapıdaysa, bu­nun arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri vardır. Garan­ti BBVA bu vizyonun en stratejik noktalarından biridir” dedi.

Akten: “Bugün imzalanan şey bir sözleşmeden fazlası”

Garanti BBVA Genel Müdü­rü Mahmut Akten ise konuşma­sında, bu birlikteliğin klasik bir sponsorluk anlayışının ötesinde olduğunu vurguladı: “Bugün bu­rada yalnızca bir sponsorluk an­laşmasını değil, inançla, istikrarla ve ortak değerlerle yazılmış 25 yı­la yaklaşan güçlü bir yol arkadaş­lığının devamını konuşuyoruz. Bu bizim için bir sponsorluk de­ğil, gerçek bir yol arkadaşlığıdır.” Garanti BBVA’nın sporu, topluma değer katan uzun soluklu bir yatı­rım alanı olarak gördüğünü ifade eden Akten, bankanın eğitimden kültür-sanata, çevreden spora ka­dar tüm desteklerini bu anlayışla şekillendirdiğini söyledi.

“12 Dev Adam bir marka değil, bir inanç sembolü”

Basketbol yolculuğunun 2001 Avrupa Şampiyonası öncesin­de başladığını hatırlatan Akten, o dönemde alınan kararın bugün ne kadar doğru olduğunun net şekil­de görüldüğünü belirtti: “12 Dev Adam yalnızca bir isim değil; bir inanç, bir özgüven ve bir toplum­sal kenetlenme sembolü haline geldi. Bugün Türk spor tarihinin en güçlü markalarından birinden söz ediyorsak, bunun temelinde uzun vadeli vizyon ve istikrar var.” Akten, aynı kararlılıkla A Mil­li Kadın Basketbol Takımı’na da yıllardır destek verdiklerini belir­terek, kadın milli takımının ulus­lararası arenadaki istikrarlı başa­rısının bu yaklaşımın somut bir sonucu olduğunu ifade etti.

Altyapı ve sürdürülebilirlik vurgusu

Garanti BBVA’nın desteğinin milli takımlarla sınırlı olmadığı­nı vurgulayan Akten, 12 Dev Adam Basketbol Okulları aracılığıyla on binlerce çocuğun basketbolla ta­nıştığını belirterek, “Bu okullarda topu eline alan her çocuk, Türk bas­ketbolunun geleceğine yapılan bir yatırımın parçasıdır” diye konuştu.