Garanti BBVA–TBF iş birliği 5 yıl daha uzadı
Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile olan iş birliğini 5 yıl daha uzattı. Böylece bankanın basketbola verdiği destek, 25 yılı geçti. Anlaşmayla ilgili Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bu bizim için bir sponsorluk değil, gerçek bir yol arkadaşlığıdır” dedi.
Hayati ARIGAN
Garanti BBVA, 2001 yılından bu yana ana sponsor olarak destek verdiği Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile olan iş birliğini 5 yıl daha uzattı.
Böylece Garanti BBVA’nın Türk basketboluna verdiği destek 25 yılı aştı. Anlaşmanın imza töreni, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni dönemde Garanti BBVA; A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları, altyapı milli takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na desteğini sürdürecek.
Türkoğlu: “Basketbolun her katmanına dokunan bir paydaş”
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu iş birliğinin Türk spor tarihi açısından istisnai bir örnek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Türk spor tarihinde nadir görülen istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyoruz. Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca milli takımlarımıza değil, altyapılardan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına gerçek anlamda dokunan çok önemli bir paydaş oldu.”
Bu ortaklığın Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Türkoğlu, “Bugün Türk basketbolu daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıdaysa, bunun arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri vardır. Garanti BBVA bu vizyonun en stratejik noktalarından biridir” dedi.
Akten: “Bugün imzalanan şey bir sözleşmeden fazlası”
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise konuşmasında, bu birlikteliğin klasik bir sponsorluk anlayışının ötesinde olduğunu vurguladı: “Bugün burada yalnızca bir sponsorluk anlaşmasını değil, inançla, istikrarla ve ortak değerlerle yazılmış 25 yıla yaklaşan güçlü bir yol arkadaşlığının devamını konuşuyoruz. Bu bizim için bir sponsorluk değil, gerçek bir yol arkadaşlığıdır.” Garanti BBVA’nın sporu, topluma değer katan uzun soluklu bir yatırım alanı olarak gördüğünü ifade eden Akten, bankanın eğitimden kültür-sanata, çevreden spora kadar tüm desteklerini bu anlayışla şekillendirdiğini söyledi.
“12 Dev Adam bir marka değil, bir inanç sembolü”
Basketbol yolculuğunun 2001 Avrupa Şampiyonası öncesinde başladığını hatırlatan Akten, o dönemde alınan kararın bugün ne kadar doğru olduğunun net şekilde görüldüğünü belirtti: “12 Dev Adam yalnızca bir isim değil; bir inanç, bir özgüven ve bir toplumsal kenetlenme sembolü haline geldi. Bugün Türk spor tarihinin en güçlü markalarından birinden söz ediyorsak, bunun temelinde uzun vadeli vizyon ve istikrar var.” Akten, aynı kararlılıkla A Milli Kadın Basketbol Takımı’na da yıllardır destek verdiklerini belirterek, kadın milli takımının uluslararası arenadaki istikrarlı başarısının bu yaklaşımın somut bir sonucu olduğunu ifade etti.
Altyapı ve sürdürülebilirlik vurgusu
Garanti BBVA’nın desteğinin milli takımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Akten, 12 Dev Adam Basketbol Okulları aracılığıyla on binlerce çocuğun basketbolla tanıştığını belirterek, “Bu okullarda topu eline alan her çocuk, Türk basketbolunun geleceğine yapılan bir yatırımın parçasıdır” diye konuştu.