Garanti BBVA–TBF iş birliği 5 yıl daha uzadı

Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile olan iş birliğini 5 yıl daha uzattı. Böylece bankanın basketbola verdiği destek, 25 yılı geçti. Anlaşmayla ilgili Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bu bizim için bir sponsorluk değil, gerçek bir yol arkadaşlığıdır” dedi.

Hayati ARIGAN

Garanti BBVA, 2001 yılın­dan bu yana ana sponsor olarak destek verdiği Tür­kiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile olan iş birliğini 5 yıl daha uzat­tı.

Böylece Garanti BBVA’nın Türk basketboluna verdiği destek 25 yılı aştı. Anlaşmanın imza töreni, Ga­ranti BBVA Genel Müdürü Mah­mut Akten ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçek­leştirildi. Yeni dönemde Garanti BBVA; A Milli Erkek ve Kadın Bas­ketbol Takımları, altyapı milli ta­kımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na desteğini sürdürecek.

Türkoğlu: “Basketbolun her katmanına dokunan bir paydaş”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğ­lu, bu iş birliğinin Türk spor tarihi açısından istisnai bir örnek oldu­ğuna dikkat çekerek şunları söyle­di: “Türk spor tarihinde nadir görü­len istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyoruz. Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca milli takımlarımıza değil, altyapılardan genç sporculara kadar basketbo­lun her katmanına gerçek anlamda dokunan çok önemli bir paydaş ol­du.”

Bu ortaklığın Türk basketbolu­nun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde belirleyici rol oynadı­ğını vurgulayan Türkoğlu, “Bugün Türk basketbolu daha güçlü ve da­ha sürdürülebilir bir yapıdaysa, bu­nun arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri vardır. Garan­ti BBVA bu vizyonun en stratejik noktalarından biridir” dedi.

Akten: “Bugün imzalanan şey bir sözleşmeden fazlası”

Garanti BBVA Genel Müdü­rü Mahmut Akten ise konuşma­sında, bu birlikteliğin klasik bir sponsorluk anlayışının ötesinde olduğunu vurguladı: “Bugün bu­rada yalnızca bir sponsorluk an­laşmasını değil, inançla, istikrarla ve ortak değerlerle yazılmış 25 yı­la yaklaşan güçlü bir yol arkadaş­lığının devamını konuşuyoruz. Bu bizim için bir sponsorluk de­ğil, gerçek bir yol arkadaşlığıdır.” Garanti BBVA’nın sporu, topluma değer katan uzun soluklu bir yatı­rım alanı olarak gördüğünü ifade eden Akten, bankanın eğitimden kültür-sanata, çevreden spora ka­dar tüm desteklerini bu anlayışla şekillendirdiğini söyledi.

“12 Dev Adam bir marka değil, bir inanç sembolü”

Basketbol yolculuğunun 2001 Avrupa Şampiyonası öncesin­de başladığını hatırlatan Akten, o dönemde alınan kararın bugün ne kadar doğru olduğunun net şekil­de görüldüğünü belirtti: “12 Dev Adam yalnızca bir isim değil; bir inanç, bir özgüven ve bir toplum­sal kenetlenme sembolü haline geldi. Bugün Türk spor tarihinin en güçlü markalarından birinden söz ediyorsak, bunun temelinde uzun vadeli vizyon ve istikrar var.” Akten, aynı kararlılıkla A Mil­li Kadın Basketbol Takımı’na da yıllardır destek verdiklerini belir­terek, kadın milli takımının ulus­lararası arenadaki istikrarlı başa­rısının bu yaklaşımın somut bir sonucu olduğunu ifade etti.

Altyapı ve sürdürülebilirlik vurgusu

Garanti BBVA’nın desteğinin milli takımlarla sınırlı olmadığı­nı vurgulayan Akten, 12 Dev Adam Basketbol Okulları aracılığıyla on binlerce çocuğun basketbolla ta­nıştığını belirterek, “Bu okullarda topu eline alan her çocuk, Türk bas­ketbolunun geleceğine yapılan bir yatırımın parçasıdır” diye konuştu.

