GEKAP Başkanı Çomu: Avrupa yasal zemine taşıdı, Türkiye’de mevzuat değişmeli

Resmi Gazete’de açıklanan Geri Kazanım Katkı Payı (GEKAP) artışıyla birlikte plastik amba­laj ve taşıma ürünlerinde birim mali­yetleri yükseldi. Mısır nişastasından biyobozunur plastik hammadde üreten Sunar NP’yi çatısı altında barındıran Sunar Yatırım’ın Yönetim Kurulu Baş­kanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, son gelişmeleri yorumladı.

GEKAP’ın çevreyi koruma amacıyla hayata geçi­rildiğini ancak mevcut uygulamanın bi­yoplastikler açısından yeniden değer­lendirilmesi gerektiğini belirten Ço­mu, “GEKAP artışı, çevreye zarar veren plastikler için caydırıcı bir araç olabilir. Ancak biyobozunur ve kompostlanabi­lir biyoplastikleri de petrol bazlı plas­tiklerle aynı kapsamda değerlendirmek ve GEKAP’ı biyoplastiklere yüklemek, çevreci ürün kullanmanın maliyetleri­ni artırırken çevresel faydayı gölgele­yen bir sonuç doğuruyor” diye konuştu.

AB biyoplastikleri yasal zemine taşıdı

Bununla beraber Avrupa Birliği, Am­balaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü ile bi­yoplastikleri ilk kez bağlayıcı ve net bir mevzuat çerçevesine aldı. Yeni düzen­leme, biyobazlı ve biyobozunur amba­lajların hangi koşullarda kullanılabi­leceğini tanımlarken geri dönüştürül­müş içerik kullanımının teknik olarak mümkün olmadığı alanlarda biyoplas­tikleri alternatif olarak konumlandı­rıyor.

Bu yaklaşımın yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir ras­yonalite içerdiğine dikkat çeken Mus­tafa Nuri Çomu, “AB, biyoplastikle­ri doğru yerde kullanan bir sistem ku­ruyor. Bu sayede hem geri dönüşümün işlerliği korunuyor hem de sanayi için öngörülebilir bir yatırım ortamı oluş­turuluyor” dedi.

“Biyoplastikler GEKAP’tan ayrıştırılmalı”

Sunar Yatırım, biyoplastiklerin petrol bazlı plastiklerle aynı mevzu­ata tabi tutulmasının, yerli biyoplas­tik yatırımlarını yavaşlattığını ve ithal hammaddelere bağımlılığı artırdığını savunuyor. Bu durumun cari açık üze­rinde de dolaylı bir baskı oluşturduğu­nu vurgulayan Mustafa Nuri Çomu, “Biyoplastiklerin GEKAP’tan muaf tutulması, çevreyi korurken maliyet­leri dengeleyen bir adım olur. Aynı za­manda yerli üretimi teşvik eder, ithal petrokimyasallara olan bağımlılığı azaltır ve cari açığın kontrolüne katkı sağlar” bilgisini verdi.

COP31, çevreyle uyumlu üretimde önemli bir eşik

Bu yıl Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmasının, çevre ve iklim politikaları açısından önemli sorumlulukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Mustafa Nuri Çomu, biyoplastiklere yönelik mevzuat düzenlemesinin bu süreçte kritik bir gösterge olacağını ifade etti. Çomu, “COP31 gibi küresel ölçekte bir iklim zirvesine ev sahipliği yaparken çevreyle uyumlu üretim modellerini destekleyen somut uygulamaları artırmamız gerekiyor. Biyoplastiklerin doğru bir mevzuat çerçevesiyle ayrıştırılması, Türkiye’nin bu platformda örnek gösterebileceği uygulamalar geliştirmesi açısından da önemli bir adım olacaktır” dedi.

Ekonomi ve çevre birlikte kazanabilir

Sunar Yatırım CEO’su Mustafa Nuri Çomu, “Bugün tartışmamız gereken konu, poşetin fiyatı değil doğru malzemeyi doğru düzenlemeyle buluşturup buluşturamadığımızdır. AB bu dengeyi kurdu. Türkiye’nin de çevreyle uyumlu ama ekonomik olarak rasyonel bir yol çizmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.