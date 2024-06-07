Büyük ekran talebi fiyatın önüne geçti

Hamide HANGÜL

Türk tüketicisi büyük ekranda televizyon izlemeyi sevdi. Geçmişte 65 inçe kadar olan ekranlar, günümüzde 114’e kadar çıktı. Türkiye’de televizyon pazarının 2.4 milyon adetle 1.6 milyar dolar olduğunu söyleyen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, pazarın geçen yıl yüzde 20 büyüdüğüne işaret ederek, “Bu yılın ilk çeyreğinde de pazar yüzde 17 büyüdü. Büyük inçlere tüketici talebi güçlü şekilde devam ediyor” dedi.

Samsung Electronics’in, yepay zeka entegrasyonlu Samsung AI TV’nin tanıtım toplantısında konuşan Mert Gürsoy, pazarda ürün gamını genişlettiklerini ve 113 inç olarak getirdikleri televizyonları bu yıl 114 inç olarak getireceklerini söyledi.

2.4 milyon adetlik Pazar

Sektörün iyi gittiğini ve pazarın 2.4 milyon adette olduğuna işaret eden Mert Gürsoy, daha gidilecek yol olduğuna işaret etti. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mert Gürsoy, ekonomi yönetiminin aldığı kararların iç talepte etkilerinin olacağını düşündüklerini dile getirerek, “Ama bir taraftan da Avrupa Kupası geliyor. Okul dönemi, black friday gibi sektörümüze olumlu etkileyecek dönemlere dikkate alırsak, yılı geçen seneyle benzer şekilde kapatacağımızı düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Türkiye’de premium segmentin de son 5 yılda geliştiğine işaret eden Gürsoy, “Beş yıl önce Avrupa’ya göre, premium pazarı yok argümanlarıyla hareket ederken, son yıllarda Avrupa’nın üzerinde premium ürün satışı ve büyük ekran satışına şahit oluyoruz. Biz bu büyümenin daha da devam edeceğini düşünüyoruz” dedi. Tüketicilerin televizyonda en çok hangi özellikleri aradığı konusunda da bilgiler veren Gürsoy, “Görüntü kalitesi ve büyük ekran. Tüketicinin en çok önem verdiği özelliklerin başında geliyor. Bu ikisini en önemli etken olarak söyleyebilirim, fiyatın önüne geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Pazar 500 doların altında küçülüyor

Televizyon pazarının büyüme trendiyle hareket etse de 85 milyon nüfusa göre bakıldığında sınırlı bir pazar olduğunu belirten Mert Gürsoy, "Bu bir taraftan da cesaret veriyor. Çünkü pazarın aşağı doğru hareket etmemesi aslında büyümenin potansiyelini gösteriyor” dedi. Türkiye’de en çok satılan fiyat aralığının 500 ile 1000 dolar olduğuna işaret eden Gürsoy, “500 doların altı segment küçülürken, 500-1000 üzerindeki segment büyüyor” dedi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Samsung TV’de yapay zeka dönemini başlattı. Samsung 4K televizyonlar yüzde 90 8K’ya dönüşürken, AI Hareket Geliştirici Pro, görüntüde nesnelerin hareketlerini daha akışkan ve keskin hale getiriyor. Sesleri de analiz ederek arka plan seslerini konuşma seslerinden ayırabiliyor. AI Görüntü Modu da yapay zeka entegrasyonuyla içeriği otomatik olarak algılıyor. Örneğin izlediğiniz bir spor karşılaşmasıysa veya bir film izliyorsanız içeriğe uygun görüntü ayarı yapabiliyor.