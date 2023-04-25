Dönmez Debriyaj, sensörlü debriyaj üretimine hazırlanıyor

Özlem SARSIN

Ağır ticari araçlara yüzde 100 yerli debriyaj üreten Dönmez Debriyaj, sensörlü debriyaj tasarımı gerçekleştirdi. Dönmez Debriyaj Genel Müdürü Cumali Ertaş, kendi Ar-Ge merkezlerinde tasarlanan ve geliştirilen yerli ürünün tüm haklarının kendilerine ait olduğunu söyleyerek, “Dünyadaki debriyaj üreticilerinin hiçbirinde olmayan bu yeni ürünümüz tamamen kendi mühendislerimiz tarafından tasarlandı.

Sensörlü debriyaj fikrinin çıkış noktası da BMC ve Otokar’daki teknik ekiplerle yapılan görüşmeler oldu. Bu ürün bir ihtiyaçtan doğdu. Ürünü tasarladık, patenti alındı, patent araştırmaları yapıldı, Çin dahil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ürün başvurusu yok. Dünyada ilk uygulama olacak” dedi.

Sensörlü debriyajın tasarım aşamasının ve dijital ortamda denemelerinin ve demo üretimin tamamlandığını, bu yıl içinde yerli bir firma ile fiziki denemelere başlayacaklarını belirten Ertaş, ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Debriyajda yer alan akıllı sensörle balata yüzeyi okunacak. Sensörlü debriyaj sayesinde, balatanın değiştirme zamanı geldiğinde sürücülerimiz aracın ekranında uyarı alacak. Bakım servislerine gitmeden balataların değişim zamanını öğrenmeyi sağlayacak. Bir aksilik olmazsa ürünümüzün bu yıl içinde otomotiv ana sanayideki bir paydaşımız ile deneme aşamasını geçmeyi arzuluyoruz”

Yaklaşık 2 senedir sensörlü debriyaj üzerinde çalışmalar yaptıklarını, mevcut ürünlerine değerli bir fikir katarak yeni bir ürüne dönüştürdüklerinin altını çizen Ertaş, “Ana sanayicilerimiz ile kol kola gerçekleştirdiğimiz bir çalışma oldu. Bu bir ArGe inovasyon çalışması olarak hayata geçti. Günümüzde araçlar artık akıllı donanımlara sahip, kullanıcılar artık her şeyi görmek istiyor.

Bilerek yönetmek istiyor, servise gidip ustanın insafına kalmak istemiyor. Akıllı sensörle yapacağınız bir balata, servislerin belki de ömrünü tamamlamış bir balatanın değişiminin de önüne geçecek. Biz bunu ticari araçlar için başardık ancak binek otolar için de çok uygun bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bu ürünün iyi bir fikir olduğunu gerek iç pazarda gerekse yurtdışı pazarda ilgi görebilir” dedi.

Dönmez Debriyaj Ar-Ge merkezinde farklı konularda da Ar-Ge projeleri yaptıklarını, önümüzdeki günlerde yeni ürünler ile sektörün önüne çıkacaklarını vurgulayan Ertaş, Dönmez Debriyaj’ın debriyaj üretmek için çıktığı bu yolda, her geçen gün daha da büyüyerek ve güçlenerek sektörde bir dünya markası hâline gelmeyi başardığını sözlerine ekledi.