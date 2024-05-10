Düğün sezonu beyaz eşya sektörüne can suyu oluyor

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer yaklaşan düğün sezonunun beyaz eşya satışlarına etkileri ve sektörün gelecek dönem beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dinçer, "Yeni evliliklerin satışlarımıza doğrudan etkisini ölçümlemek mümkün olmamakla birlikte, son 3 yılın verilerini incelediğimizde yılda 565 bin çiftin evlendiğini görüyoruz. Bu veriden yola çıkarak önemli bir satış potansiyelinden söz edebiliriz." şeklinde konuştu.

2023'ün ilk üç ayına göre iç satışlar yüzde 28 arttı

Dinçer, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre yılın ilk 3 ayında 2023'ün aynı dönemine göre iç satışlarda yaklaşık yüzde 28'lik bir artış gözlendiğini vurgulayarak, "Düğün sezonunun da etkisiyle satışlarımızdaki olumlu seyrin devam edeceğini öngörüyoruz. Köklü AR-GE’miz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştiriyor. Yeni evlenenlere ve evini yenileyenlere yönelik sunduğumuz kampanyalar da bu çalışmalarımız arasında yer alıyor. İlerleyen dönemde de kurgulayacağımız yeni kampanyalarımızla müşterilerimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dijital hayata uygun ürünler ön planda

Müşterilerin nabzını tutmak için düzenli olarak araştırma yaptıklarını aktaran Dinçer, araştırma sonuçlarının, tüketicilerin özellikle sürdürülebilirliği önemsediği ve dijital hayat tarzlarına uygun ürünlere yöneldiği yönünde veriler ortaya koyduğunu belirtti. Dinçer, araştırmalarına göre her 4 kişiden 3'ünün sürdürülebilirlik kavramı hakkında bir fikre sahip olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle genç kitle için sürdürülebilir ürün ve hizmet alma konusundaki eğilim giderek artıyor. Her 5 kişiden 3'ünün sürdürülebilir ürünler için daha çok harcama yapma motivasyonu bulunuyor. Benzer doğrultuda tüketicilerin geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir ürün satın alma eğilimi de giderek artıyor. Her 10 tüketiciden 7’si aynı fonksiyonlara sahip ürünler içinden geri dönüştürülmüş özellikleri olan ürünleri tercih ediyor. Bu yönde cihazlar üreten şirketler de rekabet avantajı kazanıyor. Sürdürülebilirlik beraberinde enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini de getiriyor. Enerji verimliliği sağlayan ürünler gezegenin geleceğine katkı sağlarken, daha az enerji ile daha yüksek performans elde ediliyor."

Konut elektrik tüketiminin yarısı beyaz eşya kaynaklı

Beyaz eşya seçerken ihtiyaçla uyumlu kapasite ve özelliklere sahip, yüksek kaliteli ürünlerin seçilmesinin cihazların uzun süre kullanılmasının önünü açtığına dikkati çeken Dinçer sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerji tasarruflu ürünlerin seçilmesi uzun vadede tüketicilere fayda sağlıyor. Türkiye'de konutlarda ortalama yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 1500 kilowatt-saat olarak gerçekleşiyor. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 50'si ise beyaz eşyalardan geliyor. Enerji tasarrufu yüksek modellerin seçimiyle çiftler uzun vadede faturalarında büyük tasarruflar elde edebiliyorlar. Bu noktada akıllı, enerji ve su verimli beyaz eşyaların kullanımı daha da fazla enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Kurulum yapılacak alana uygun tercihlerin yapılması kullanım sırasında yaşanabilecek olumsuz deneyimlerin önüne geçme konusunda önem arz ediyor. Beyaz eşya seçerken ürünlerin satış ve satış sonrası hizmet ağının yaygınlığı da cihazların özellikleri kadar kritik bir nokta olarak öne çıkıyor." ​​​​​​​