Dürüme talep bir yılda yüzde 100 arttı

Dürümle, damak zevkine uygun şekilde geliştirip reçetelendirdiği lezzetleri ve çıtayı yükselten yenilikleriyle Türk mutfağına farklı bir soluk katmaya devam ediyor. Türk dürümüne yeni bir bakış açısı getiren marka, geçtiğimiz yıl misafirleri tarafından çok beğenilen Cheddar Adana ve Tavuk Dürümleye ek olarak menüsünde birçok güncelleme yaptı. 2022’de de DNA’sında yer alan keşif merakıyla geliştirdiği Çıtır Tavuk Dürümle, Cheddar Tavuk Dürümle ve Sucuk Dürümle gibi yenilikçi ürünlerini misafirleri ile buluşturdu.

2023’te 30 yeni restoran açacak

2022 yılında şube sayısını 75’e ulaştıran Dürümle, yılı 11 şube açarak tamamladı. 2023 yılında da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz sahil kentlerinde 30 yeni restoran daha açmayı hedefleyen marka, lezzetlerini farklı lokasyonlara da taşıyacak. Türkiye’nin ardından gözünü yurt dışına diken marka, büyümesini sınır ötesine taşıyarak dünyada bir dürümle hareketi yaratmayı hedefliyor Türkiye’nin en hızlı büyüyen zincir restoran markası olan Dürümle, yenilikçi ve yaratıcı reçeteleriyle 2022 yılında müşteri sayısını da yüzde 100 artırdı.

2022 yılının en trend dürümü Chedarlı Adana ve Soslu Tavuk

Adana Dürüm, Urfa Dürüm ve Tavuk Dürüm gibi Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetlerini en taze günlük ürünlerle hazırlayan Dürümle, 2022’de de özgün soslarıyla farklılaştı. Çıtır ve sıcak lavaşları, gerçek ateş ızgarasında pişen etleri, çıtır çıtır incecik kibrit patatesleri ile pratik, lezzetli ve doyurucu bir yolculuk vadeden marka, misafirlerinin aradığı bir tat haline geldi. Yeni tüketici eğilimlerine göre, 2022 yılının en trend dürümleri ise Soslu Tavuk ve Chedarlı Adana oldu. Dürümler, sos ve cheddar özellikleri ile revaçta olurken, lezzetler doyuruculuk ve uygun fiyatlarıyla popülerlik kazandı.