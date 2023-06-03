Ekonomide yaşanan deprem sanayicileri yıkmaya çok yakın

Tekstil şehri Kahraman­maraş’tan dünyaya ihra­cat yapan BLC Group, iki bü­yük depremin ardından yara­larını sararak sürdürülebilir üretim anlayışını devam et­tirmek için yeniden yapılan­maya yöneldi. Güçlendirme, yatırımları yayma, enerji ve üretim verimliliğini artır­ma kararı alan yeni yol hari­tacı hakkında bilgi veren BLC Group Yönetim Kurulu Baş­kanı Şahin Balcıoğlu, “Bir an­lamda 40 yıla yakın emekleri­mizi bugün neredeyse sıfırdan kurar aşamadayız” dedi.

Depremin hem manevi hem maddi olarak ağır bir fatura getirdiğini savunan Balcıoğlu, “Olayın ilk şokundan sonra te­sislerimize baktık. Her birisi 50-70 metre olan makineleri­mizin deprem sonrası ‘S’ şek­linde olduğunu gördük. Yer yer çatılarımız çökmüş, bazı kolonlarımız kırılmış ve has­sas terazide çalışan çoğu ma­kinemizin devrilmiş, yatmış veya yerinden kaymış olduğu­nu gördük. Tüm ofis binaları­mız ağır hasarlı ve yıkık, ayak­ta kalan yerler ise güçlendir­meye ihtiyaç duyacak şekilde ama çalışmaya elverişsiz hal­deydi. Üstelik tüm bu süreç­te sigortadan henüz bir öde­me de almış değiliz” şeklinde konuştu. Balcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Doğal afet olarak yaşadığımız deprem­den sonra şimdi ikinci bir dep­remle sarsılıyoruz. Ekonomi­nin depremi yeryüzü depre­minin yıkmadığı, hala direnen sanayicimizi, tüccarımızı ve şehir/ülke ekonomisini yık­maya çok yakın.”

“Müşterilerimiz başka ülkelere gidiyor”

BLC Group Başkanı Bal­cıoğlu, yatırımlarla depre­min yaralarını sarmak için var güçleri ile çalıştıklarını belir­terek şunları söyledi:

“Zaten zorlu şartlarda reka­bet ettiğimiz ve yıllardır gelen fedakarlıklarla portföyümüze eklediğimiz yurtdışı müşteri­lerimiz çoktan başka ülkele­re gitmeye başladılar bile. Gi­den müşteriyi getirmek zor ve hatta imkansız bile olabilir. Kahramanmaraş olarak yüz­de 35 iplik, yüzde 25 örme ku­maş, yüzde 20 dokuma kumaş yüzde 38 denim üretiyoruz ve bu üretimlerimiz İzmir, Bur­sa, İstanbul, Çorlu gibi teks­til merkezlerini besliyor. Dep­remin ertesi günü bu kalem­lerdeki fiyatlar anında yüzde 20-30 artırıldı arz talep den­gesizliği yüzünden. Bu şart­larda bahsettiğimiz illerin de rekabetçi olma şansı kalma­yacaktır. Bunu da ya ithalatla ya da rekabet edemeyip kapa­site düşürmekle sonuçlandı­racaktır.”

Yurt dışında şirket alma peşindeyiz

Şahin Balcıoğlu, turizm ve ulaşım alanında yeni yatırımlara değindi. Balcıoğlu, “Uzun zamandır peşinde olduğumuz yurtdışı şirket satın alması için arayışlarımız devam ediyor. Özellikle tekstil alanındaki fırsatları değerlendiriyoruz. Yeni nesil aile üyelerimizin de aramıza katılmasıyla farklı alanlarda girişimler yapacağız. Yeni bir yatırım fonu oluşturup ayrı bir iş modeli olarak Start-up lara yatırım yapacak ve onları geliştirecek bir model için ilk adımları atıyoruz” şeklinde konuştu.