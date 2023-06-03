Ekonomide yaşanan deprem sanayicileri yıkmaya çok yakın
Tekstil şehri Kahramanmaraş’tan dünyaya ihracat yapan BLC Group, iki büyük depremin ardından yaralarını sararak sürdürülebilir üretim anlayışını devam ettirmek için yeniden yapılanmaya yöneldi.
Tekstil şehri Kahramanmaraş’tan dünyaya ihracat yapan BLC Group, iki büyük depremin ardından yaralarını sararak sürdürülebilir üretim anlayışını devam ettirmek için yeniden yapılanmaya yöneldi. Güçlendirme, yatırımları yayma, enerji ve üretim verimliliğini artırma kararı alan yeni yol haritacı hakkında bilgi veren BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bir anlamda 40 yıla yakın emeklerimizi bugün neredeyse sıfırdan kurar aşamadayız” dedi.
Depremin hem manevi hem maddi olarak ağır bir fatura getirdiğini savunan Balcıoğlu, “Olayın ilk şokundan sonra tesislerimize baktık. Her birisi 50-70 metre olan makinelerimizin deprem sonrası ‘S’ şeklinde olduğunu gördük. Yer yer çatılarımız çökmüş, bazı kolonlarımız kırılmış ve hassas terazide çalışan çoğu makinemizin devrilmiş, yatmış veya yerinden kaymış olduğunu gördük. Tüm ofis binalarımız ağır hasarlı ve yıkık, ayakta kalan yerler ise güçlendirmeye ihtiyaç duyacak şekilde ama çalışmaya elverişsiz haldeydi. Üstelik tüm bu süreçte sigortadan henüz bir ödeme de almış değiliz” şeklinde konuştu. Balcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Doğal afet olarak yaşadığımız depremden sonra şimdi ikinci bir depremle sarsılıyoruz. Ekonominin depremi yeryüzü depreminin yıkmadığı, hala direnen sanayicimizi, tüccarımızı ve şehir/ülke ekonomisini yıkmaya çok yakın.”
“Müşterilerimiz başka ülkelere gidiyor”
BLC Group Başkanı Balcıoğlu, yatırımlarla depremin yaralarını sarmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:
“Zaten zorlu şartlarda rekabet ettiğimiz ve yıllardır gelen fedakarlıklarla portföyümüze eklediğimiz yurtdışı müşterilerimiz çoktan başka ülkelere gitmeye başladılar bile. Giden müşteriyi getirmek zor ve hatta imkansız bile olabilir. Kahramanmaraş olarak yüzde 35 iplik, yüzde 25 örme kumaş, yüzde 20 dokuma kumaş yüzde 38 denim üretiyoruz ve bu üretimlerimiz İzmir, Bursa, İstanbul, Çorlu gibi tekstil merkezlerini besliyor. Depremin ertesi günü bu kalemlerdeki fiyatlar anında yüzde 20-30 artırıldı arz talep dengesizliği yüzünden. Bu şartlarda bahsettiğimiz illerin de rekabetçi olma şansı kalmayacaktır. Bunu da ya ithalatla ya da rekabet edemeyip kapasite düşürmekle sonuçlandıracaktır.”
Yurt dışında şirket alma peşindeyiz
Şahin Balcıoğlu, turizm ve ulaşım alanında yeni yatırımlara değindi. Balcıoğlu, “Uzun zamandır peşinde olduğumuz yurtdışı şirket satın alması için arayışlarımız devam ediyor. Özellikle tekstil alanındaki fırsatları değerlendiriyoruz. Yeni nesil aile üyelerimizin de aramıza katılmasıyla farklı alanlarda girişimler yapacağız. Yeni bir yatırım fonu oluşturup ayrı bir iş modeli olarak Start-up lara yatırım yapacak ve onları geliştirecek bir model için ilk adımları atıyoruz” şeklinde konuştu.