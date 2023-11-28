ABD'de konut fiyatları eylülde yükselişini sürdürdü

S&P CoreLogic Case-Shiller, eylül ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9'luk artış kaydetti. Endeks, ağustosta da yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

Ulusal konut fiyat endeksi, eylülde aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin bu dönemde yüzde 4 artması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta yüzde 2,1 artmıştı.Söz konusu dönemde 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,7 yükseldi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent Detroit oldu. Detroit'te bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,7 arttı.

Detroit'in ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği diğer kentler yüzde 6,5 ile San Diego ve yüzde 6 ile Chicago olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatları Las Vegas'ta yıllık yüzde 1,9, Phoenix'te yüzde 1,2 ve Portlan'da yüzde 0,7 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının eylül ayında yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Lazzara, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarında bu yıl yaşanan artışın konut satışı üzerinde baskı oluşturmasına rağmen konut stokundaki sıkıntının fiyatları desteklediğini aktardı.