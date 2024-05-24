Akıllı evlerle prizdeki ütü ocaktaki yemek kapanıyor

Hamide HANGÜL

Evler artık “Başımızı sokacak bir çatı” olmaktan çıktı. Daha konforlu ve güvenli hale geldi. Eskiden apartman girişlerinde duvara monte edilen sesli diyafonların yerini artık, evleri uzaktan kontrol ve izlenme olanağı tanıyan interkomlar almaya başladı.

Başka bir deyişle, evler artık her geçen gün akıllanıyor. Yeni çözümlerle cep telefonu üzerinden kargoya kapıyı açmak, ocaktaki yemeği söndürmek artık mümkün. Akıllı ev sistemlerine talep hızla artarken, Türkiye’de pazarın ulaştığı büyüklük de yaklaşık 100 milyon dolar. Sektördeki gelişmeleri, akıllı evlerdeki son teknolojileri ve şirketin hedeflerini MULTİTEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ece Demirkol ile konuştuk.

Kazandığımızı Ar-Ge’ye yatırıyoruz

Aile şirketi olan Multitek’in ikinci kuşat temsilcisi Ece Demirkol, sektörde 35 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Şu anda başlıca telefon santralleri, akıllı interkom sistemleri, yangın alarm sistemleri geliştirip üretiyoruz. Akıllı interkom adıyla gelişmiş güvenlik hizmetleri sunan ürünlerimiz ana faaliyetimiz. Bunları da bulut tabanlı sistemlerle birleştirip, dünyanın her yerinden, cep telefonundan da kontrol edilebilir hale getirdik. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve tek IP İnterkom üreticisi Multitek” diye konuştu.

Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge’yi önemsediklerinin altını çizen Demirkol, “Kazandığımız Ar-Ge’ye, üretime yatırmayı seven bir şirketiz. Sadece yazılım değil, donanım, tasarım süreçlerini de kendimiz geliştirip üretiyoruz. Firma olarak 200 çalışanımız var, bunun yüzde 30’u Ar-Ge’de çalışıyor. Ar-Ge’ye ortalama yıllık 10 milyon TL harcama yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz 50 milyon TL yatırım yapmak. Hedefimiz global bir şirket olmak” açıklamasında bulundu.

Gece modunda ışıklar, perde kapanıyor

Akıllı ev teknolojileri ve interkomdaki yenilikleri Ece Demirkol, şöyle anlattı: “Evin içine istediğiniz sayıda alarm cihazı koyabiliyorsunuz. Mesela hırsıza karşı hareket sensörü koyup alarm alabiliyorsunuz. Onun dışında evdeki ışıkları, perdeleri, panjurları kontrol edebildiğiniz cihazlar koyabiliyorsunuz. Örneğin ‘25 derece olsun’ dediğinizde kombi çalışmaya başlıyor. Gece yattığınızda ışıklar kapanıyor, perdeler kapanıyor ya da sabah perdeler açılıyor. Mesela ‘evde yokum’ senaryosuna bastığımızda tüm ışıklar kapanıyor. ‘Evdeyim’e bastığımızda perde açılıyor, priz çalışıyor. Tüm bunları cep telefondan bağlanarak yapabiliyorsunuz.”

Pazar hacmi 100 milyon dolar

Uzun yıllardır dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan diyafonların kentsel yaşamın ve dijitalleşmenin getirdiği yeni ihtiyaçlar nedeniyle büyük bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Demirkol, sözleri ni şöyle sürdürdü: “Akıllı ev platformlarına bağlanabilen ve kullanıcıların uzaktan kontrol etmesine, izlemesine olanak sağlayan interkomlar, diyafonların yerini alıyor.

Pazar artık bu yönde büyüyor. Sektörün büyüklüğü 90-100 milyon dolar arasında. Analogda satış hacimleri hala çok yüksek olsa da daralıyor. IP tarafında bizim dışımızda yerli üretici yok. O tarafta yaklaşık pazarın yüzde 60’ına sahibiz. Yüzde 40’ı ise Çin’den alıp getirenlerden oluşuyor.”

"Tek bir panelle akıllı eve dönüştüren cihaz geliştirdik"

Ece Demirkol, geliştirdikleri en son inovasyon çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “İnovatif yaptığımız işlerden biri de hiçbir kablolama olmadan sadece apartman kapısına sadece bir tane panel koyduğunuzda, direk cep telefonuna bağlanıyor. Yani akıllı eve dönüştürücü bir cihaz. İki yıl üzerinde çalıştık. Patent için başvurduk. Haziran sonu ticarileştirmeyi planlıyoruz. Özellikle mevcut evler artık, hızlı ve ufak bir yatırım maliyetiyle daha teknolojik bir sisteme erişilecek. İlk etapta 100 bin eve ulaşmayı hedefliyoruz.”

"200’ü aşkın markalı konut projesini takip ediyoruz"

Yılda yaklaşık 500 bin cihaz sattıklarını söyleyen Ece Demirkol, markalı konut projelerinden yoğun talep aldıklarını söyledi. Demirkol, “Biz analog tarafında hemen hepsiyle çalışıyoruz. Ancak analog ve IP cihazla birlikte düşündüğümüzde Türkiye’de 1 milyondan fazla konutta Multitek ürünleri var” diye konuştu. Kentsel dönüşüm ve markalı konutlar projelerini de takip ettiklerini söyleyen Demirkol, “Bizim şu anda takip ettiğimiz yaklaşık 200’den fazla markalı konut projesi bulunuyor” dedi.

Doğalgaz faturası yüzde 25 düştü

Akıllı ev sistemlerinin fatura giderlerinin de azalmasına katkıda bulunduğuna işaret eden Demirkol, bu sayede güvenliğin yanında, tasarrufun da sağlandığını belirterek, “Mesela banim evime ayda 400 TL gelen doğalgaz faturası bu sene aynı ayda 300 TL geldi. Evin ısı derecesi istediğiniz dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Akşam yatma saatini 23.00’a ayarladığınızda, belki tüm gece çalışan sistem 23’de duruyor. Böylelikle tasarruf sağlanıyor. Ya da ışığı açık unuttum mu, tüpü kapattım mı, ütü prize takılı mı kaldı, ocak açık mı kaldı gibi birçok endişeyi de uzaktan kontrol ederek ortadan kaldırıyorsunuz.”