Bakan Kurum: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok yıkıma sebep olduğu kentlerden Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketinin ardından bir kez daha gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.

Sanayi alanları için de çalışma başlıyor

“Bu çerçevede de yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerini tüm deprem bölgesinde ve Marmara Bölgesi'nde devam edeceğiz” diyen Bakan Kurum, “Sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"- Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

- 14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız.

- Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz.

- Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.

- Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun yeni teknolojilerle uygulanacağını ifade ediyorum."