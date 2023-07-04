Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 artış sınırı getiren hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığında.

Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak.

Mal sahiplerinin yüksek vergi yerine, satış fiyatında veya kirada indirimi tercih etmesi sağlanacak. Yeni Şafak’tan Resul Ekrem Şahan’ın haberine göre kısa sürede hayata geçirilecek uygulama ile boş konut sıkıntısı yaşanan kentlerde, emlak vergi yükü artırılacak.

Böylece bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek. Mal sahiplerinin yüksek vergi ödemek yerine evin satış fiyatı ya da kirasında indirime gitmesi sağlanacak.

Bu şekilde arz sıkıntısı aşılmaya çalışılırken bu kapsamda Türkiye’deki boş evlerin haritası da çıkartılacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis’e sunulması bekleniyor.

İstanbul’da yaklaşık 450-750 bin arası boş konut var, ülkeler ‘boş evlere’ karşı hangi önlemleri alıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, İstanbul’da yaklaşık 450-750 bin arası boş konut bulunduğunu söyledi. Peki dünyada da büyüyen bir sorun olan ‘boş evlerle’ ilgili hangi ülke ne yapıyor?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2022 yılında ‘boş evler’ konusunda hazırladığı kapsamlı bir rapor bulunuyor.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’nin haberine göre raporda plam konut stoğu içinde boş ev oranı en fazla olan ülkelerinde başında sırasıyla Malta, Japonya, Kıbrıs, Macaristan, ABD, Finlandiya, Şili, Slovenya, Slovakya, Avustralya, İrlanda ve Kanada sayılıyor.

Malta, Japonya, Kıbrıs ve Macaristan’da boş evlerin mevcut konut stoğu içindeki payı, yüzde 12’nin üstünde.

Bu oran ABD’de ise yaklaşık yüzde 11. Bu, ülkede yaklaşık 16 milyon konutun boş olduğu anlamına geliyor.

OECD’ye göre boş konut oranının en düşük olduğu ülkeler arasında ise İzlanda, İsviçre ve İngiltere var. Bu ülkelerde boş konut oranı yüzde 3’ün altında.

OECD’nin listesinde Türkiye bulunmuyor.

Boş evlerin, kentlerdeki barınma sorununu artırmasına karşı bazı ülkeler son dönemde çeşitli önlemler alıyor.