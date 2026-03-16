Cezayir, ABD'de 10 milyon dolara malikane aldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde yer alan tarihi bir malikâne, yaklaşık 10 milyon dolara Cezayir hükümeti tarafından satın alındı. Tapu kayıtlarında alıcı olarak Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti görünüyor. Ülke yönetimi, geçtiğimiz yıl San Francisco’da bir konsolosluk açmıştı.

Yetkililer, satın alınan mülkün tam olarak hangi amaçla kullanılacağını henüz açıklamadı. Gayrimenkul sektöründeki kaynaklara göre malikânenin diplomatik faaliyetler veya resmi temsil amaçlı kullanılması ihtimaller arasında bulunuyor.

İlk fiyatı 15 milyon dolardı

Pacific Heights gibi San Francisco’nun en zengin semtlerinden birinde bulunan malikâne ilk olarak Eylül 2023’te yaklaşık 15 milyon dolar fiyatla satışa çıkarıldı. Uzun süre alıcı bulamayan mülk, fiyat indirimlerinin ardından 10,99 milyon dolar seviyesine kadar düşürüldü.

Son satış işlemi bu hafta tamamlandı ve mülk yaklaşık 10 milyon dolara yeni sahibine geçti.

1899’dan beri ayakta

Tarihi yapı, 1899 yılında mimar Ernest Coxhead tarafından inşa edildi. Herbst Manor veya Coxhead Mansion olarak bilinen malikâne, yaklaşık 8 bin 100 metrekarelik yaşam alanına sahip.

Yapının iç mekânında dönemine ait birçok orijinal detay hâlâ korunuyor. Evde süslemeli duvar ve tavan kalıpları, vitray pencereler ve tarihi şömine detayları bulunuyor. Bu özellikler, yapıyı San Francisco’nun mimari mirasının önemli örneklerinden biri haline getiriyor.

6 yatak odası ve banyo

Malikâne 5 veya 6 yatak odası olarak düzenlenebiliyor. Ayrıca evde 4 büyük banyo ve 2 küçük banyo bulunuyor. Geniş yaşam alanları ve tarihi dokusu sayesinde yapı, bölgedeki en dikkat çekici konutlardan biri olarak gösteriliyor.