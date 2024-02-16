Emlakjet: Ocak ayında kiralar arttı

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve %8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve %6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara Ocak ayında 2 bin 61 konut satışı gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.



TÜİK verilerine göre; Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

Kadınlar gayrimenkule daha meraklı…

Emlakjet Ocak ayı verilerinde kadınların erkeklere oranla daha fazla konut arama yaptığı görülüyor. Ocak ayında kadın/erkek konut arama oranı, kadınlarda %61, erkeklerde %39 şeklinde seyrediyor.

Şehir içi göçün sektöre etkileri

Emlakjet kullanıcılarına göre, %70’lik bir kesim, en yüksek yaşam maliyetinin barınma olduğunu belirtti. Son yıllarda artan kira bedelleri sebebi ile kullanıcıların %53’ü bulundukları semtten/şehirden göç etmeyi düşünüyor. 2023 yılının hem ülkemiz hem de dünyamız için zorlu bir yıl olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde artan kira fiyatları sebebiyle şehir merkezlerinden şehrin çeperlerine doğru göçün yoğunluk kazandığını ve 2024 yılında da kiraların artış göstereceğini söyledi. İdikat, son 7-8 aydır yaşanan faiz artışları konut alamayan orta gelirli vatandaşların da kiralık piyasasına yönelmesine sebep olduğunu, uzun vadede artacak olan bu talebe yönelik bir arz sıkıntısı yaşanacağını öngördüğünü belirtti. Buna ek olarak kiralık konutlarda yaşanacak arz talep dengesizliğine dikkat çeken Tolga İdikat, bu dengesizliğin %60 ila %70 arasında bir fiyat artışına neden olacağını söyledi.