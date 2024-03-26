En uygun konut kredisi ne kadar?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 174 bin 210 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda; Ocak-Şubat 2024 döneminde banka kredisi kullanılarak satın alınan konut adedi ise toplamda 14 bin 742’ oldu. Toplam satışların sadece yaklaşık yüzde 8,5’i kredili satıldı.

2023’ün ilk iki ayında göre bakıldığında kredili satışlarda yüzde 56,10 gerileme yaşandı. Yükselen faiz oranları, konutta kredi talebini düşürdü. Konut kredisi faiz oranlarında en uygun finansman Akbank'ın "İlk Evim" kampanyası oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çekmesinin ardından çok sayıda banka kredi oranlarını düzenlerken bu pakette henüz güncelleme yapılmadı.

Kredi paketinde oran yüzde 2,94 olarak öne çıkıyor. Bu oranla 10 yıllık çekilen 1 milyon TL kredinin aylık taksiti 30 bin 337 TL’yi buluyor. 120 ayda geri ödeme 3 milyon 645 bin TL olarak gerçekleşiyor. Aylık taksitler neredeyse iki asgari ücrete denk geliyor.

En düşük oran 2,94

60 ay vadede de en düşük oran 2,94 olarak gerçekleşiyor. 500 bin TL kredi için aylık taksitler 20 bin 44 TL olarak ödeniyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 205 bin TL’yi buluyor.

10 yıllık kredilerde ana para hariç faiz yükü yüzde 264 ve 5 yıllık kredilerde ise yüzde 141 olarak gerçekleşiyor.