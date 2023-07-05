Fahiş kiralara 'İspanya modeli' geliyor!

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken, kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı. Yeni düzenleme ile birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.

Boş eve yüksek vergi düzenlemesi son günlerde tartışılan formüllerden biri olurken; 'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.

Bölge bölge tespit edilecek

Show Haber'de yer alan habere göre ilk adımda ise boş tutulan evlerin bölge bölge haritasının çıkarılacağı öğrenildi.

Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken, AK Parti meclis grubu, 'İspanya modeli'ne sıcak bakıyor.

Meclis'e sunulacak

Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken; düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.