Four Seasons, İstanbul’daki ilk rezidansını Tay Group ile açıyor

Four Seasons Private Residences’da, İstanbul’da Penthouses, Sky Loft, Garden Suites ve Apartment Residences'tan oluşan 82 daire bulunuyor.

Four Seasons Dünya İş Geliştirme ve Portföy ve Rezidans Yönetimi Başkanı Bart Carnahan, “Dünya çapında öncelikli pazarlarda rezidans portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. İstanbul’daki yeni rezidans projemiz, otel rahatlığı ve konforunda farklı bir yaşam tarzı deneyimi yaratarak, Sultanahmet ve Boğaz’daki ünlü otellerimizin başarısını ve itibarını devam ettirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Tay Group ile ortaklığımızın doğal bir devamı olan rezidans projemizde yeni sakinlerine İstanbul’da en iyi yaşam deneyimini sunabilmek için bir kez daha iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ulus, Etiler ve Levent semtlerinin buluşma noktasında yer alan Four Seasons Private Residences İstanbul, şehrin en lüks mağazalarına, ünlü lezzet duraklarına ve popüler eğlence seçeneklerine yakın bir konumda yer alıyor.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Four Seasons ile İstanbul'da olağanüstü lüks deneyimleri sunma konusunda köklü bir geçmişe sahibiz. Yıllardır birlikte edindiğimiz bu güçlü ve başarılı tecrübemiz iş birliğimizi taçlandırarak yeni projelerimize ışık tutuyor.” dedi. Toprak, “Şimdi ise bu muhteşem şehirde lüks gayrimenkul, yenilikçi tasarım ve dünyaca ünlü bir marka olan Four Seasons’ın sunacağı kişiselleştirilmiş hizmetlerini deneyimlemek isteyenler için en değerli adresi yaratıyoruz. Çok yakında yeni projemizin kapılarını açarak rezidans sahiplerimizin bu deneyimi yaşamalarından mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.