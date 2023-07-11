İGİAD: Fahiş kira artışları geri çekilmeli

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, yaptığı açıklamada fahiş kira bedellerine dikkat çekti. Pandemi sürecinde konut ihtiyacında arz talep dengesinin bozulduğunu, enflasyon ve dövizde yaşanan artışlar neticesinde konut kiralarında fahiş artışlar yaşandığını dile getiren Karahan, fahiş kira artışlarının temelinde ekonomik sebeplerden çok mal sahiplerindeki iş ahlakından yoksunluğun yattığını söyledi.

Mal sahiplerinin kira gelirini ticari ve mevduat geliriyle kıyaslamaması ve konutu rant aracı olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti: “Mal sahibi kiracısını mülkünün emanetçisi olarak görmeli, kira gelirine bereket gözüyle bakmalıdır.

Mal sahiplerinin kiracısını kendi yerine koymadan, empati yapmadan, kiracısına karşı tamahkarlığı, aç gözlülüğü, göz doymazlığı, aşırı kazanma hırsı, insaf ve vicdanla bağdaşmayan fırsattan istifade eden davranışları neticesinde konut kiralarına yapılan aşırı fiyat artışları kiracıları çok zor durumda bırakmakta, hayatı çekilmez hale getirmekte, kiracılık zulme maruz kalmaya dönüşmektedir.

Barınma temel ihtiyaçtır, fahiş kira artışları geri çekilmelidir. İstanbul’da kiralar artık ödenemez, altından kalkılamaz boyuttadır. Konut kiralarında iş çığırından çıkmış ipin ucu kaçmıştır. İstanbul’da konut fiyatlarında yaşanan fahiş kira artışları hiçbir hesaba, kitaba, ölçüye, emsale uymamakta, kiralarda enflasyon ve döviz artışının çok çok üstünde artışlar yaşanmaktadır. İstanbul’da konut kiraları Türkiye’nin ekonomik gerçeklerine, kiracıların gelir düzeyine, hayatın doğal akışına, yaşam standartlarına uymamakta, sosyal barışı tehdit etmektedir.”