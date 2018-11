İmar Barışı'ndan 8,5 milyon kişi yararlandı

08 Kasım 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkezi'nde, "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, Hükümetin 100 günlük eylem planındaki 39 eylemden bakanlık olarak sorumlu olduklarını belirtti.

Kendisinin en çok önemsediği eylemin "Ülkenin mekansal strateji planı" olduğunu ifade eden Kurum, "Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Hafta sonu Tekirdağ ve Çorlu'da ziyaretler yaptık. Orada 1950 ile başlayan çarpık sanayileşmeyle şu an toplam 12 organize sanayi bölgemiz var. Hemen hemen her gün her hafta Çorlu Ergene Nehri'nin kirlilik haberleriyle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Kurum, balık ölümlerini, çevreye verilen zararları ve oradaki tarımsal üretime etkileri üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te ülkenin en büyük çevre projesini başlattığını, bunun 5 atık su arıtma tesisini içerdiğini anlattı.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"İlave yapılacak işlerle bunun 5 milyar seviyelerine geleceğini tahmin ediyorum. İnşallah bunu getirdiğimizde Çorlu Ergene Nehri eskisi gibi balıkların yüzdüğü tertemiz, organik ürünlerin yetiştirildiği bir alan haline gelecek. Ancak şunu iyi görmek lazım, biz 12 organize sanayi bölgesini oraya yaptık plansız ve düzensiz bir şekilde. Hiçbir hesap yapmadan, şehre olan zararını düşünmeden ve bunu kurtarabilmek için 5 milyar liralık bir çevre projesi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şehrin lokasyonu olarak organize sanayi bölgesi orada doğru mudur? Acaba oraya mı yapılmalıdır?. Bunların hesapları geçmiş yıllarda yapılmamış. Bu çarpık kentleşmeden kaynaklı israf dediğimiz gereksiz harcamaları yapmamamız için bu ülkenin mekansal stratejik planını çıkarmamız gerekiyor."

İmar Barışı

Bakan Kurum, İmar Barışı konusunda sürenin 31 Ekim'de bitmesinin öngörüldüğünü, ancak bunu 31 Aralık'a kadar uzattıklarını anımsatarak, İmar Barışı uygulamasından 8,5 milyon vatandaşın istifade ettiğini, bunun 15 milyona kadar çıkacağını öngördüklerini belirtti.

Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikler çok olan bir ülke olduğunu anımsatan Kurum, "Bu güzelliklerden faydalanmak isteyen, burada mülk almak isteyen yabancı vatandaşlar var. Daha önce 1 milyon dolar olan yabancıya mülk edinme yasasındaki bedeli, 250 bin dolara düşürdük. Bunun semeresini de aslında eylül ayında net bir şekilde aldık. Geçen seneki eylül ayına oranla yüzde 151 artışla yaklaşık 5 bin 600 satış gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Kanal İstanbul Projesi

Hükümetin ilk 100 gününde 18 ilde 33 Millet Bahçesi yaptıklarını bildiren Kurum, "Bir kısmını yapıyoruz, bir kısmını projelendiriyoruz, bir kısmının açılışını yapacak duruma geldik. O bahçelerde de sadece yeşil alan değil, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar da giderilecek, millet kıraathaneleri de olacak, gençlerin, yaşlıların, kadınların faaliyet gösterebileceği her türlü öğe projede yer alacak." ifadesini kullandı.

Kurum, Bakanlığın Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili planlama çalışmalarını tamamladığını ve alt ölçekli planlama çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Bisiklet ve yürüyüş yolları ile gürültü bariyeri projeleri hakkında da bilgiler veren Kurum, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizde 3 bin kilometre bisiklet yoluyla başlayacağız, 3 bin kilometre yürüyüş yolu ve 60 bin metrekare de gürültü bariyeri yapacağız. Gürültü bariyeri de şehrin ortasından geçen ulaşım yollarının şehre vereceği zararı en aza indirmek için yaptığımız bir proje. İnşallah biz tüm Türkiye'de 81 ilimizi birbirine bağlayacak bir bisiklet yolu hayal ediyoruz. İnşallah bunu da çok kısa zamanda yapacağız. Bisikletini alıp Hakkari'den İstanbul'a kadar gitmesini hedefliyoruz. Bunu hem Avrupa hem de Orta Doğu ile bağlama hedefimiz de var."

Kaynak: AA