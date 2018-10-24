İnşaat sektörü düzelirse arkası gelir

24 Ekim 2018

LEYLA İLHAN

Polat Holding'in Piyalepaşa'da hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul projesinin ilk etabında yaşamın başlaması nedeniyle yapılan basın toplantısında konuşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul sektörünün 200 yakın alt sektörü detek verdiğini aktaran Polat, "Şu anda sektörde temel sorun nakit akışından kaynaklanıyor. Bundan dolayı 80 lira harcanıp önemli bir oranda tamamlanmış bir proje 20 lira bulunamadığı için tamamlanamıyor. Tamamlanmadığı için ev alanlar olumsuz etkilendiği gibi sektörün desteklediği 200 alt sektörü de olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu da istihdam sorunu yaratacak" dedi.

Finans problemi nedeniyle her ne kadar kendilerinin taşeronlarına düzenli ödeme yapsa da aynı zamanda başka şirketlerle çalışan taşeronlarının diğer firmalarla bir sorun yaşadığından bu durumun kendi projelerini yavaşlatma riski taşıdığını söyleyen Polat, "Değiştirmeye çalıştığınızda da süreç uzayabiliyor." dedi.

Sektörün bu durumdan çıkması için devletin sektöre destek vermesi gerektiğine dikkat çeken Adnan Polat, "İnşaat sektörünü düzene koyarsak arkası gelir ve bu da krizden çıkışın ilk sinyali olur" diye konuştu.

İstanbul'da arsa fiyatları gerçek değerine iniyor

Polat, İstanbul'da arsa fiyatlarının gerçek taleplerin üzerinde seyrettiğini ancak bu süreçte bu fiyatların yavaş yavaş gerçek fiyatlarına inmeye başladığını söyledi. Ancak geliştiricilerin yeni projeye başlamada istekli olmadığını aktaran Polat, şu an daha çok ellerindeki projeleri tamamlamaya çalıştıklarını aktardı.

En büyük sorun uzun vade ve indirimler oldu

Piyalepaşa Genel Müdürü Kaan Yücel ise bu dönemde karşılaştıkları en büyük sorunun başka firmaların uyguladıkları uzun vadeler ve büyük indirimler olduğunu söyledi. Firma olarak merkezi bir noktada olmaları nedeniyle projeye müşteri getirmede bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Yücel şöyle konuştu: "Müşteriler diğer projelerde gördükleri indirim ve uzun vadeleri bizim projemizden de bekliyor. Bunları yaparsak inşaatı hangi kaynakla yapacağız. Diğer türlü belki uzun vade var ama parasını harcayıp belki de dairesini alamayacak. Ama bu şekilde alacağını anlatmaya çalışıyoruz."