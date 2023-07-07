Kıbrıs, uluslararası yatırımcıların ilk tercileri arasında

Forbes Dergisinin 2021 global raporuna göre dünyanın ‘en iyi fiyatlı deniz kenarı mülkleri’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunuyor. İlk 5’te yer alan Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize'yi geçerek liderliğe oturan KKTC, Overseas’ın Emeklilik Endeksi’nde ise ‘emekli olduktan sonra yaşanabilecek’ dünyadaki dördüncü destinasyon. KKTC’nin insanlara sadece ‘harika’ bir yaşam sunmadığını, bu yaşam olanaklarını en iyi fiyatla sağladığına dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye KKTC emlak profesyoneli Aylin Pelin Onar, “KKTC’de yatırımcılar lükse gerçekten ‘ulaşılabilir’ fiyatla erişebiliyor. Öte yandan Türkiye’de yaşanan hızlı fiyat hareketleri ile birlikte Kuzey Kıbrıs’tan denize sıfır mülkleri son derece ulaşılabilir fiyatla almak daha da mümkün hale geldi. Bu sebeplerle KKTC’de emlak alım talebi ilk 6 ayda yüzde 40-50 artmış durumda” dedi.

KKTC’ye Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 72 farklı ülkeden emlak alımı için talep geldiğine dikkat çeken Onar, “Bu sebeple yeni başlayan konut projeleri de henüz proje aşamasındayken hızlı satılıyor. Özellikle Avrupa yatırımcısı emeklilik hayali ile talebini daha da artırmış durumda. Yüksek yaşam kalitesi, doğanın güzelliği ve outdoor aktivitelerin çeşitliliği daha iyi bir yaşam isteyen Avrupalı misafirlerin de KKTC’ye yerleşmelerinde önemli etkenlerden. Girne, Esentepe, İskele bölgelerinde özellikle talebin çok yoğun alduğu; mülklerin ve arazilerin değerinin sürekli artması ve yüksek kira getirileri talebi katlıyor.” ifadelerini kullandı. Özellikle bu şehirlerde oturmaya hazır ve kiralık gayrimenkullerin çok talep gördüğünü ve bulmanın zorlaştığını ifade etti.

Kısa dönem Kiralamalarda Doluluk oranı da 230-250 günlere çıktı

Coldwell Banker Türkiye Kıbrıs’ta emlak profesyoneli Aylin Pelin Onar, talep artışında Kısa dönem Kiralamalarda doluluk oranının 200 günden 230 güne çıkmasının da etkili olduğunu hatırlatarak, “Ulaşılabilir fiyatlarla lüks alımının mümkün olduğu KKTC’de doluluk oranı da yatırımcının elini güçlendiriyor. Oluşan iyi kazanç da talebi artırıyor.” dedi.