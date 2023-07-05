Kira artış oranı ne kadar oldu?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.



NTV'de yer alan habere göre ; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.



Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL



Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023



Girdiğiniz Artış Oranı: %25



Kira Artış Tutarı: 2500 TL



Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL



Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023



Girdiğiniz Artış Oranı: %59,95



Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL



Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL