Kira artış oranı ne kadar oldu?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranları da belli oldu. Temmuz ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanacaktı. Hükümet tarafından kira sınırlaması getirilmeseydi kira artış oranı yüzde 59,95 oranında artacaktı.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
NTV'de yer alan habere göre ; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %59,95
Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL