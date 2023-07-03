Kira krizi büyüyor

Kira artışları üç yıl içinde yüzde 800'ü bulurken, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme ise kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş sorunun çözümü için Meclis'i işaret etti. Özçağdaş, Meclis'in fahiş kira artışını araştırmasını ve bu konuda önlem alınmasını talep etti. Özçağdaş, 2019 yılında 1.700-1.900 TL olarak ödenen konut kirasının 15.000-17.000 bin TL'ye kadar yükselmesi nedeniyle ‘toplumsal huzurun' ortadan kalktığını savundu.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre CHP'li İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın araştırma önergesinde sorunun ayrıntılarına dikkat çekildi. Özçağdaş, önergede kira zamlarının kontrolden çıkrığının altını çizerek, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yoğun mülteci göçü ve en son yaşanan deprem felaketi nedenleri ile yurttaşlarımız derin bir barınma krizi ile baş başa kaldı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ve kentlerde yaşanan barınma krizi ve fahiş kira zamlarının kontrolden çıkması sebebiyle; asgari ücret ile çalışanlar, öğrenciler, devlet memurları, kamu görevlileri ve emekliler kira zamlarına katlanamaz duruma geldi” diye konuştu.

“Toplumsal huzurun ortadan kalkmasına neden oldu”

“Çözüm diye sunulan yüzde 25 kira artışı sınırı ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmiştir” ifadelerini kullanan Suat Özçağdaş, “Bu durum kira tespit davalarının artmasına, her iki taraf arasında yaralanma ve hakta ölümle sonuçlanan olayların yaşanmasına, toplumsal huzurun ortadan kalkmasına neden olmuştur” dedi.

“Bu yılın mayıs ayında kiralar yüzde 707 arttı”

İstanbul'da 2019 yılındaki kiraları anımsatan CHP'li Suat Özçağdaş, “İstanbul'da 2019 Mayıs ayında konut kiraları ortalama 1.963 TL iken, bu yılın mayıs ayında kiralar yüzde 707 arttı ve 15.847 TL'ye kadar çıktı. Sultanbeyli'de bin 121 liradan 9 bin 422'ye, Ümraniye'de 1.500 liradan 14 bin 850'ye, Üsküdar'da 2.142'den 17.257 TL'ye yükseldi. 2019 yılında asgari ücret 2.020 TL ile 2023 yılında asgari ücretliler 8.506 TL ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.