Kirada oturan kişilerin hakları nelerdir? Ev sahipleri kiracıları diledikleri zaman çıkartabilir mi?

İster uzun ister kısa süreli oturun, kiraladığınız eve yerleşmeden önce bir sözleşme imzalarsınız. Bu sözleşmede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri açıkça belirtilir. Sözleşmeye ek olarak yasayla güvence altına alınan haklarınız da var. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda gerek sözleşme gerekse yasalardan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz. Peki, kiracıların yasal hakları tam olarak neler, hangi şartlarda ev sahibi sizi evden çıkarabilir?

Kira Sözleşme Süresinin Bitmesi, Hemen Tahliye Gerektirmez

Genelde kira sözleşmeleri 6 aydan uzun dönemler için yapılır. Eğer sözleşmeniz bitmişse ev sahibi hakkınızda hemen tahliye kararı başlatamaz. Yapılan sözleşme, bitiş tarihinden 15 gün önceye kadar kiracı tarafından feshedilmezse otomatik olarak 1 yıl daha uzamış kabul edilir. Sözleşme uzatma işlemini kiracı her yıl yapabilir, kirasını düzenli ödediği ve başka anlaşmazlıklar olmadığı müddetçe ev sahibi tarafından 10 yıl boyunca sözleşmesi feshedilemez.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Ayrılabilirsiniz

Kira sözleşmeniz sona ermeden belli şartları yerine getirerek sözleşmeden cayabilirsiniz. Bunun için ev sahibine bir ihtarname çekmeniz ve sebebini belirtmeniz gerekir. Diğer bir yöntem ise ev sahibini mağdur etmeden süreci sonlandırmak olabilir. Örneğin ev sahibine ayrılacağınız tarihi kesin olarak iletebilirsiniz ancak ev sahibi yerinize kiracı bulana kadar mevcut evinizde oturmanız gerekebilir. Dilerseniz yerinize aynı şartları kabul edecek ve ev sahibinin onaylayacağı bir kiracı da bulabilirsiniz. Son olarak kalan kira miktarını ödeyerek de evden ayrılabilirsiniz.

Evdeki Tamir, Hasar ve Kusur Masraflarını Kiradan Düşebilirsiniz

Çatının akması, tesisatın bozulması gibi kiracının kiraladığı evde gerçekleşmesi zaruri olan tüm tadilat masraflarından mülk sahibi sorumlu tutulur. Kiracı tuttuğu ev için harcadığı masrafları kiradan düşebilir. Ayrıca kiracı evi tuttuktan sonra evdeki mevcut kusurlardan ötürü evden tam olarak yararlanamıyorsa bunun tadilatını ev sahibinden talep edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise kusurların sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkması veya sözleşme imzalanması esnasında kiracı tarafından bilinmesi gerekir.

Ev Sahipleri Hangi Şartlarda Kiracının Tahliyesini Talep Edebilir?

Ev sahipleri, çeşitli sebeplerden ve kanunların tanıdığı haklardan yararlanarak kiracısının tahliyesini talep edebilir. Bu şartlar ise şöyledir:

- Mülk sahibi, kirada olan evinde kendisinin ya da birinci derece yakınının oturacağını kanıtlarsa kiracısından evi boşaltmasını isteyebilir.

- Aynı yıl içinde kiracı kirayı iki kere geciktirirse ev sahibi tahliye ihtarı çekebilir.

- Kiracı eve özensiz davranırsa ya da komşularıyla problem yaşarsa ev sahibi ihtar gönderebilir.

- 10 yıllık sürenin sonunda sözleşme bitimine 3 ay kala kiracıya tahliye talebi gönderebilir.