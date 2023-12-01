KKM’den çıkışları gayrimenkul yatırımında görmeye başladık

Hamide HANGÜL

Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çözülme devam ederken, son 3 ayda çıkışlar 3,35 trilyon TL’den 2,76 trilyon TL’ye geriledi. Böylelikle söz konusu dönemde 601 milyar TL çözüldü. KKM’den çıkışların gayrimenkul sektörüne de yansımalarını görmeye başladıklarını söyleyen Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Peşin gayrimenkul alanlar var, onları da biliyoruz görüyoruz.

Bazıları gayrimenkul, bazıları mevduata yatırıyor KKM bitince” dedi. Gayrimenkule yatırımın dövizden daha çok kazandırdığını ifade eden Roksana Diker, son iki yılda gayrimenkulde 6, dolarda 3 kat artışın söz konusu olduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla her türlü gayrimenkule yatırım yapmak, üretimde olan projelerde çok mantıklı” dedi.

Metrekare fiyat 95 bin TL projenin yüzde 30’u satıldı

İstanbul’da Benesta markası olarak Acıbadem ve Bahçelievler olmak üzere iki bölgede proje gerçekleştirdiklerini açıklayan Roksana Diker, gayrimenkul editörleriyle bir araya geldiği toplantıda sözlerini şöyle sürdürdü: “Benesta Acıbadem'e daha önce başlamıştık, 2021 yılında. O bölgede böyle iyi projelerin metrekaresi 25 bin TL’ye satılırken, şu anda o bölgende üretilen yeni projelerin metrekaresi 150 bin TL.

Yani 6 katı gibi bir artış var” dedi. Benesta Bahçelievler’de ise metrekare fiyatlarının 55 bin TL seviyesinden, şu anda 90-95 bin liraya geldiğini açıklayan Diker, dünyanın 4 büyük şehri Tokyo, Paris, Milano ve Londra adını verdikleri projeye, o şehirlere özgü özelliklerin de yansıtıldığını bildirdi. Toplam 990 üniteden oluşan projede konut ve ticari alanların yer aldığını söyleyen Roksana Diker, projenin yüzde 30’unun satıldığını açıkladı.

Teslime kadar vade yapıyor

Projenin yükseldiği bölgenin tekstil sektörüne de yakın konumda bulunduğuna işaret eden Roksana Diker, “Dolayısıyla burası hem onlar için, hem de ailelere iyi bir talep oluşturuyor. Büyük dairelerle geniş ailelere de, karı koca ya da tek çocukla ailelere de hitap ediyoruz. Hem yatırımcı, hem oturumcular için çok fazla seçenek var.

O anlamda projemiz ilgi görüyor” diye konuştu. Satışlar ve maliyete yönelik bir soru üzerine Diker, eskin markaları üreticilerin 48-60 aya kadar vadeler yaptığını, ancak şu anda maliyetlerin öngörülemediğine dikkat çekerek, “O nedenle teslime kadar bir vade yapıyoruz” dedi.

Doktorlardan talep fazla

Kredi faizlerine de değinen Diker, kredi şartlarına dikkat çekerek, “Orada şartları sağlayan çok az kişi var. Şu anda 3,60’larda. Bir de mevduat cazibesi de var şu anda. O nedenle projeler, ‘ben başta alacağım, sonra artacak’ onu bilse bile müşteriler, biraz daha bitişe teslime yakın projeleri almayı tercih ediyor, çünkü parayı farklı değerlendirmek istiyor.

Şu anda yap-sata döndü. Biz de şu anda bir sene kalınca teslime talep çok arttı. Hem Bahçelievler, hem Acıbadem’de” diye konuştu. Talebin ticaret insanlarının yanı sıra farklı meslek gruplarından da geldiğini söyleyen Roksana Diker, “Burada kuyumcu, tekstilci ve esnafın yanı sıra, etrafımızda çok fazla hastane ve üniversiteler de olduğu için akademisyenler ve çok fazla doktorlardan da talep geliyor” dedi.

Kampanyayla % 1.99’dan kredi kullandırıyoruz

Firma olarak bazı bankalarla garantörlük anlaşmaları bulunduğunu da açıklayan Roksana Diker, şu bilgileri verdi: “Firmanın bankada mutlaka bir garantörlük limitinin olması lazım. Bizim anlaşmamızla müşterilerimiz yüzde 65’ine kadar kullanabiliyor, yüzde 35’i peşin ödüyor. Biz 3 bankayla çalışıyoruz ancak kampanyamız var, yüzde 1,99’dan kullandırıyoruz. Her iki projemizde” diye konuştu.

Yurt dışına açacağız

Konut üretiminde Benesta'yı yurt dışına da açmak istediklerini açıklayan Diker, hedef ülkeleri şöyle açıkladı: “Hedefimiz 2024-2025'de yurt dışına açmak. Romanya, Almanya olabilir. Sürekli seyahat edip bakıyorum. Dubai, Suudi Arabistan olabilir. Türkiye'de de yeni yerler bakıyoruz" dedi.

Yeni projelerde fiyatı düşmez

Konut fiyatlarına değinen Roksana Diker, şunları söyledi: “Yeni üretilen projelerde fiyatın düşmesi imkansız. Çünkü maliyetler sürekli artıyor. Eskiden TL bazında artarken, şu anda dolar bazında maliyetler artıyor. Çünkü dünya piyasası oynuyor. Yani emtialar dünyada da çok arttı.”

Kredi şartlarında gevşeme rahatlatır

İkinci konutunu almak isteyenlere getirilen kredi sınırlamasının konut yatırımlarına etkisine yönelik bir soruya Diker, “Faiz yüksek ona bile razı olan çok. Faiz biraz öyle gidecek gibi, ancak en azında kredi kullanma şartlarında bir gevşeme, bir serbestlik olması sektörü rahatlatır. Orada bir gözden geçirme olması lazım” yanıtını verdi.