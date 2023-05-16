Konut satışları Nisan'da düştü

TÜİK nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde nisan 85 bin 652 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü. Satışlar mart ayına göre ise yüzde 18.8 geriledi.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867'ye düştü.

Nisan ayında konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16.3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11.7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.5 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 azalışla 110 bin 859 olarak gerçekleşti.

İkinci elde konut satışları da düştü

İkinci el konut satışları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.3 azalış göstererek 58 bin 700'e düştü. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 düşereK 258 bin 8 oldu.

Yabancıya satışlar yüzde 60.3 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 azalarak 2 bin 557'e çekildi. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi.

Arz sıkıntısının fiyatlar üzerindeki negatif baskısı devam ediyor

Rakamları değerlendiren MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 6 Şubat depremleriyle ile başlayan düşüş trendinin aylık bazda bakıldığında üçüncü ayını geride bıraktığına işaret etti. Şubat’ta yüzde 18, Mart’ta yüzde 21,4 olarak gerçekleşen düşüşün Nisan’da yüzde 35,6 olarak devam ettiğini söyleyen Hakan Bucak, “Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 85 bin 652 konutun satışı gerçekleşti. Aylık bazda düşüşlerin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz” dedi. Konuttaki bu trendin devamını destekleyen etmenleri arz sıkıntısı, yüksek fiyatlar ve deprem olarak sıralayan Hakan Bucak, “Arz sıkıntısının fiyatlar üzerindeki negatif baskısı devam ediyor. Bu duruma kimi insanların geliştirdiği fırsatçılık da eklenince rakamlar alım gücünün çok üstüne çıkmış durumda. Hem arz üreticisini hem de konut alıcısını etkileyen çok fazla negatif bileşen söz konusu. Bütün bunlara bir de depremin yarattığı psikolojik gerilim eklenince geliştirici konut üretmek, hane halkı ise konut satın alma konusunda çok hevesli ve iştahlı olamıyor. Buradaki her bir bileşenin ciddi iyileşmeye ihtiyacı bulunuyor” diye konuştu.

İstanbul’da Konut Satışı Yüzde 47,4 Azaldı

Konut satışında en dikkat çekici düşüşün İstanbul’da yaşandığına işaret eden Hakan Bucak, şunları kaydetti:

“Şubat ayında İstanbul’da konut satışı 2022 yılı şubat ayına göre ise yüzde 26 düştü. Mart’ta bu düşüş yüzde 24,22 olarak yaşandı. Nisan’da İstanbul’un genelinde 13 bin 944 konut satıldı ve geçen yılın Nisan ayına göre rakamda yaşanan düşüş yüzde 47,04 oldu.”

Gayrimenkul sektöründe arz üretimi tarafında ve satış tarafında olumlu sinyallerin yılın ikinci yarısı itibariyle görülmeye başlanabileceğine vurgu yapan Hakan Bucak, fiyatlama davranışına ilişkin olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Hakan Bucak, “Konut fiyatları üzerinden hala fırsatçılık yapmak isteyenler var. Bununla birlikte biz bundan sonrası için satış fiyatlarında yüzde yüzleri bulan bir artış öngörmüyoruz. Gelişen bölgelerde fiyatlarda enflasyon oranında bir artış yaşanır, diğer bölgelerde ise fiyatlar dolar bazında stabil kalır” dedi.

Ruslar 13 Aydır Birinci

Yabancı yatırımcıya satışı yapılan konut adedini Ocak – Nisan dönemi için 13 bin 483 olarak açıklayan Hakan Bucak, “Yabancı yatırımcı tarafında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35’i bulan bir kayıp söz konusu. Yaşanan düşüşün ana nedeni deprem gibi görünüyor. Çünkü yabancılar arasında Türkiye’deki konutların güvenilirliğine ilişkin bir endişe oluştu. Algı düzeldikçe satışta eski seviyeleri ve üstünü tekrar görmeye başlayabiliriz. Bununla birlikte Rusların Türkiye gayrimenkul sektöründeki birincilikleri 13 aydır devam ediyor. Savaşın ilk ayı olan Mart 2022’den Nisan 2023’e kadar geçen sürede Rusların Türkiye’den aldığı toplam konut sayısı 20 bin 56’dır. Savaştan bu yana yönelimde 3,5 katlık bir artış söz konusu. Bu trendin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.