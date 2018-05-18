Konut satışlarında gelecek aydan itibaren artış bekleniyor

18 Mayıs 2018

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yılbaşından bu yana düşüş trendinde olan konut satışlarının verilen teşvikve desteklerden dolayı gelecek aydan itibaren yükselişe geçeceğini belirterek, sektörün yıl sonunda rekor satış rakamlarına ulaşacağını öngörüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı.

Nisan ayı konut satış rakamlarında düşüş görülse de önceki aylarla kıyaslandığında düşüş oranın azaldığını aktaran sektör temsilcileri; düzenlenen kampanyalar ve verilen desteklerle beraber sektörün daha da hareketlenerek stokların eriyeceğini ve satışların istenen seviyeye geleceğini tahmin ediyor.

Konut satışında düşüş nisanda sürdü

"15 Haziran'a kadar elini çabuk tutan kazanır"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, hükümetin önderlik ettiği kampanya ve destek sürecinin herkesi umutlandırdığını aktararak, "Sektöre büyük ivme kazandıracak olan ve inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek için atılan adımlar konut satış rakamlarını çok yukarılara taşıyacak." dedi.

Yüzde 18 KDV uygulanan konutta KDV'nin yüzde 8'e çekildiğini, tapu harcı oranının da binde 20'den binde 15'e düşürüldüğünü dile getiren Özyurt, şunları kaydetti:

"Daha sonra yüzde 1,25-1,35 bandında olan kredi faizi 10 yıl vadede ve 500 bin liraya kadar olan kullanımda yüzde 0,98'e kadar çekildi. Tüm bu destek hamlelerinden sonra gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri bir araya geldi ve kampanya kararı aldı. Peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacağı açıklandı. Peşinat da yüzde 5'e düştü. İNDER üyesi olarak biz de bu kampanyaya teslime hazır projelerimiz 'Nlogo' ve '1Coastal City' projelerimiz ile dahil oluyoruz. Bu kampanya özellikle orta gelir grubunun da ev sahibi olmasının önünü açacak. 15 Haziran'a kadar elini çabuk tutan kazanır."

Kaynak: AA