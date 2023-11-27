Konut sektöründe satış problemleri artıyor

Son dönemde konut sektöründe yaşanan satış problemleri, sektördeki oyuncuları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Konut fiyatlarındaki hızlı artış, yatırımcıların farklı alternatiflere yönelmesine sebep oldu. Ancak, konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi ve kredi çekilebilecek oranların düşürülmesi, konut satışlarını olumsuz etkiliyor.

‘’Yatırımcılar için kira gelirleri cazibesini yitirdi’’

Mevduat faizlerinin yüksekliği, döviz ve altın kurlarındaki artışlar da Türk yatırımcılarını konut yerine farklı yatırım araçlarına yönlendiriyor. Önceki yıllarda tercih edilen konut kiralama stratejileri, kira artış oranlarındaki kısıtlamalar nedeniyle zorlanıyor.

Eflasyonun altında seyreden kira artışları, Türk yatırımcılarının konut alımına olan ilgisini azaltıyor. İkinci konut alımına getirilen kredi oranı kısıtlamaları ise konut alımını ana yatırım aracı olarak gören kesimi olumsuz etkiliyor.

Konut alımındaki düşüş sadece yerel yatırımcıları değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıları da etkiliyor. Vatandaşlık için ödenen yüksek tutarlar, ikamet kısıtlamaları ve artan ikamet ücretleri sektörde negatif bir hava oluşturuyor. Yeni dönem konut alıcıları, mevduat faizleri, ulaşılabilir arsa satışları ve alternatif yatırım araçlarına yöneliyor.

Düzenleme beklentileri karşılanmadığı sürece, konut sektöründe benzer zorlukların devam etmesi bekleniyor. Artan arz ve azalan talep, kısa vadede konut fiyatlarını düşürebilir, ancak aynı zamanda yeni konut projelerinin geliştirilmesini de zorlaştırabilir. Bu durum, uzun vadede stok sıkıntısına ve kiralama rakamlarındaki olumsuz etkilere neden olabileceği kanaatindeyim.