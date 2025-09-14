Konut stokları 8 ayda yüzde 27 arttı: Deprem kaygısı eski evleri satışa çıkardı

Türkiye konut piyasasında hareketlilik devam ederken, satılık ikinci el konut stokları hızla artıyor. Yılbaşında yaklaşık 500 bin olan satılık daire sayısı, ağustos itibarıyla 636 bine ulaşarak yüzde 27 yükseldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gayrimenkul uzmanları, stoklardaki bu artışın temel nedeninin deprem endişesi olduğunu vurguluyor. Özellikle 30 yaş üzeri riskli binaların satılığa çıkarıldığına dikkat çeken uzmanlar, “Vatandaşlar eski konutlardan çıkıp, yeni ve güvenli yapılara yöneliyor. ‘Eskiyi sat, yeni eve geç’ trendi hız kazandı” değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da zirvede yer alıyor

En belirgin artışın görüldüğü şehir Ankara oldu. Başkentte yılbaşından bu yana satılık konut stoku yüzde 32 yükseldi. Ankara’yı İstanbul ve İzmir izlerken, Anadolu’daki pek çok şehirde de benzer bir eğilim öne çıkıyor.

Alıcı-satıcı dengesi değişiyor

Piyasada satıcı sayısının alıcıların önüne geçtiğini belirten sektör temsilcileri, bunun “stok baskısı” oluşturduğunu ifade ediyor. Bu durum, pazarlıklarda alıcıların elini güçlendirirken, piyasadaki fiyatlamalara da yön verecek bir dinamik oluşturuyor.

Üretim artışı kritik

Konut fiyatlarındaki yükselişe karşı en önemli çözümün yeni üretim olduğu dile getiriliyor. Arzın artmasıyla fiyatlarda aşağı yönlü hareketin mümkün olacağı belirtiliyor. Bu çerçevede hükûmet, TOKİ, Emlak Katılım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir “konut seferberliği” başlattı.

Uzmanlar, kamu eliyle başlayan projelerin sadece dar gelirli vatandaşlar için konut üretmekle kalmayacağını, aynı zamanda piyasadaki fiyat dengesini yeniden kuracağını belirtiyor. Özel sektörün de bu süreçte cesaretleneceği, yeni projelerin hızla devreye alınacağı öngörülüyor.