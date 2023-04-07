Konutta tabela fiyatı arttı işlem hacmi düştü

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tekrar gündeme gelen olası İstanbul depremi, kentteki emlak piyasasını da karıştırdı.

Fay hattından uzak sağlam ev arayışı fiyatları zirveye taşırken alım gücünün düşmesi nedeniyle İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa’nın ifadesiyle “Tabela fiyatları arttı işlem hacmi düştü.” Nitekim TÜİK’in şubat ayı rakamlarında da konut satışları yüzde 18’lere varan oranda bir düşüş göstermişti.

İstanbul’da deprem söylentileri nedeniyle kentten göç de hızlanırken Edirne, Kırklareli gibi iller ön plana çıkmıştı. Ancak Nizamettin Aşa, şu anda İstanbul’dan en fazla göç alan ili Muğla olarak işaret etti. Muğla-Bodrum yaz sezonun da yaklaşmasıyla yoğun göç alırken bölgenin sadece İstanbullu değil Rus vatandaşların da ilgi odağı olduğu görülüyor.

Yıllık kiralamaya konut kalmadı

Bütün yaz aylarında Bodrum’un tam kapasite dolduğunu ancak bu yıl talebin çok daha fazla olduğunu vurgulayan Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, “Ruslar önceden Alanya-Antalya bölgesini tercih ederdi.

Ama artık Bodrum’a gelmeye başladılar. Çevremize baktığımızda Ruslar’dan yoğun talep olduğu bilgisini alıyoruz. Şimdi bir yandan İstanbul’dan depremden kaçanlar öte yandan Doğu’da yaşanan deprem nedeniyle canını kurtarmak isteyenler buraya olan ilgiyi katladı.

Turizm bölgesi olması ve göçün artmasıyla nüfus 1.5-2 milyona çıkacak” dedi. Vatandaşların konutları yıllık kiralamak istediğini ancak yıllık kiraya verecek konut kalmadığını söyleyen Öztuncay, mal sahiplerinin de daha çok sezonluk kiracı tercih ettiğine dikkat çekti.

Ev sahibi sezonluk kiracı istiyor

Kiralık ya da satılık evin kalmadığı Bodrum’da dikkat çeken bir konu da ev sahiplerinin yıllık yerine sezonluk kiracı tercih etmesi.

Şu an fiyatların dengesizliğine işaret eden Serkan Zeki Öztuncay, o nedenle sezonluk kiracıların tercih edildiğini söyledi. Öztuncay, “Yıllık kiralık sayısı o kadar azaldı ki, devletin temmuz ayı için koyduğu yüzde 25 zam sınırı da ev sahiplerini sezonluğa yönlendiriyor. İnsanlar ‘enflasyon belli değil, neden sadece yüzde 25 artışla yetineyim?’ diyor.

Böyle olunca da yıllık kiralamaya pek yanaşmıyor buradaki mal sahipleri” diye konuştu. Yıllık kiralamada konulan yasal artış sınırının sezonluk ta olmadığını kaydeden Öztuncay, bu nedenle de fiyat aralığının çok değişken olduğunu 150 bin ile 5-6 milyon liraya kadar çıkabildiğini açıkladı. Öztuncay’ın verdiği bilgiye göre, bölgeye talebin çok olmasından ötürü sezonluklar da boş kalmıyor hatta günlük, haftalık kiralanıyor. Yıllık kiralanırsa da bir yılın kirası peşin alınıyor ve rakamlar 10 bin ile 20-25 bin lira arasında değişiyor.

Muğla’da satılık da kiralık da kalmadı

Muğla merkezin tamamen dolduğunu açıklayan Muğla Emlak Müşavirleri Meslek Odası Başkanı Ziya Ercan, fiyat yüksekliği nedeniyle satış hareketliliği da yaşanmadığını kaydetti. Ercan, “Ev soran çok ama ev yok, olanın da fiyatları çok yüksek. Kredi de yok. O nedenle çok satış hareketliliği yaşanmıyor. Muğla'da şu anda kiralık ev sıkıntısı çok büyük. Yani kira artışından ziyade ev yok. Satılıklarda da rakamlar bir hayli yüksek. Temel sıkıntı konut üretecek arsa olmamasında” dedi.

“Altyapı 2 milyon kişiyi kaldırmaz”

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Zeki Öztuncay, sezonun gelmesi ve göçün artmasıyla Bodrum’da nüfusun 1.5-2 milyona çıkacağını belirtrek, "Altyapı ve üst yapıda ciddi anlamda sıkıntılarımız var, daha da artacak. Su, trafik problem olacak. Sıkıntılar artacak.”

Kiralıklarda çarpan aralığına dikkat

Zeki Öztuncay, ülkemizde kira çarpanının 200-300 ay aralığında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bodrum’da 5 milyon TL’ye konut alan biri 200 aya böldüğünde 25 bin TL, 300’e böldüğünde 16-17 bin TL çıkıyor. Dolayısıyla 16-25 bin TL aralığında kiraya verebiliyorsa uygun bir yatırım. Kiralık arayanın bu çarpanı dikkate alması gerekiyor” dedi.