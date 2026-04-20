Konutta temkinli dönem: Kredili satış beklentisi yüzde 50’ye geriledi

Türkiye’de konut geliştiricileri, küresel ve bölgesel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde daha temkinli bir görünüm sergilerken, orta ve uzun vadede üretime ilişkin olumlu beklentilerini koruyor.

KONUTDER ve NielsenIQ Türkiye tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk dönem Konut Sektörü Beklenti Anketi, sektör oyuncularının kısa vadede daha dengeli ve ölçülü beklentilerle hareket ettiğini gösterdi. Ankete göre, özellikle Körfez bölgesinde artan jeopolitik risklerin yatırım tercihlerinde yeniden yön değişimine yol açabileceği ve yabancı yatırımcıların Türkiye gayrimenkul piyasasına ilgisinin artabileceği öngörülüyor.

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, son dönemde küresel gelişmeler ve Körfez bölgesinde artan jeopolitik risklerin sektör beklentilerinde daha temkinli bir tabloyu beraberinde getirdiğini belirtti. Yılmaz, önceki dönemde güçlü olan faiz indirimi beklentisinin zayıflamasının, kredili konut satışlarına ilişkin öngörüleri de doğrudan etkilediğini söyledi.

Faiz ve kredili satış beklentilerinde zayıflama

Anket sonuçlarına göre, faizlerin düşeceğini düşünenlerin oranı bir önceki dönemde yüzde 100 iken bu dönemde yüzde 54,2’ye geriledi. Faizlerin aynı kalacağını öngörenlerin oranı yüzde 33,3 olurken, artış bekleyenlerin oranı yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşti.

Faiz beklentilerindeki bu değişim, kredili konut satışlarına ilişkin öngörülere de yansıdı. Kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 76’dan yüzde 50’ye gerilerken, satışların aynı seviyede kalacağını öngörenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi. Azalma bekleyenlerin oranı ise yüzde 12,5 olarak ölçüldü.

Benzer şekilde, önümüzdeki altı ayda birinci el konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 68’den yüzde 41,7’ye gerilerken, katılımcıların yarısı satışların mevcut seviyelerde kalacağını öngördü.

Yabancıya satışta sınırlı toparlanma sinyali

Rapora göre, son yıllarda düşük seviyelere gerileyen yabancıya konut satışlarında yeniden artış beklentisi oluşmaya başladı.

Katılımcıların yüzde 33,3’ü yabancıya konut satışlarının artacağını öngörürken, 2025’in ikinci yarısına ilişkin bir önceki ankette bu oran yalnızca yüzde 4 seviyesindeydi.

Yılmaz, Dubai gibi pazarlara yönelen yatırım iştahının bir bölümünün yeniden Türkiye’ye kayabileceğini ve Türkiye’nin güçlü iç pazarı, stratejik konumu ve erişilebilir yatırım ortamıyla yatırımcılar için uzun vadeli güven sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Fiyat ve maliyet baskısı sürüyor

Ankette, konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 83,3’e yükseldi. Aynı dönemde toplam konut maliyetlerinin artacağını öngörenlerin oranı da yüzde 83,3 seviyesine çıktı.

Özellikle malzeme fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 83,3 ile öne çıkarken, işçilik maliyetlerinde artış bekleyenlerin oranı yüzde 70,8 olarak kaydedildi.

Üretim iştağı korunuyor, kiralarda artış hızı yavaşlıyor

Konut üretiminin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 28’den yüzde 37,5’e yükselirken, üyelerin yüzde 54,2’si üretimin mevcut seviyelerde kalacağını öngördü. Ayrıca katılımcıların yüzde 70,8’i önümüzdeki altı ay içinde yeni proje geliştirmeyi veya satışa başlamayı planladığını belirtti.

Kentsel dönüşüm kapsamında üretimin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 58,3 olarak ölçülürken, bu oran önceki döneme göre sınırlı bir gerileme gösterdi. Öte yandan, kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 80’den yüzde 62,5’e gerilerken, aynı kalacağını öngörenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi.