‘Konutumu ben yaparım’ diyene hem kredi hem hibe

Yeteri kadar rezerv alanı bulamadıkları için yerinde dönüşüm formülünü başlattıklarını kaydeden Özhaseki, “Antakya’nın neredeyse yüzde 90’ı yok olmuş. Hatay’ın merkezi Antakya demek zaten. Siz oradan alıp o yüzde 90 olan konutu -ki toplamda Hatay’da 250 bin civarda yıkılan konut var- nereye koyacaksınız? Öyle bir rezerv alan bulamıyorsunuz ki ve bir de insanlar hatıraları olan, yerlerden uzaklaşmak istemiyorlar.

Eğer vatandaşlarımız derse ki, ‘Ben köyümde konutumu yaparım’, onlara bir taraftan hibe bir taraftan da kredi vererek evlerini yapmalarını sağlayacağız. Projelere de vereceğiz. Bizim kontrolümüzde devam edecek ama sağlıklı bir şekilde yaptığı takdirde sonuna kadar destekleyip parayı vereceğiz, sonunda tapuyu verirken de bir kısmını 2 sene vadesiz ödemesiz, 10 sene faizsiz bir şekilde yarısını verdiğimiz kredinin geriye dönüşünü isteyeceğiz” dedi.

"Bu büyük bir avantaj"

Bunun büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Bakan Özhaseki, “Ortalama köyde bir ev 1 milyon liraya mal oluyorsa, devlet olarak 1 milyon lirayı veriyoruz, o iş yaptıkça parayı vereceğiz.

Ev bitti, sonra yarısının 2 sene sonra başlamak üzere 10 yıl boyunca senedini isteyeceğiz, o günlerde 3 bin lira civarında olacak aylık taksidin de kimseye dokunmayacağını herhalde herkes de tahmin eder. Şehir merkezlerinde de binalarda bulunan kardeşlerimiz en az yarısı anlaşıp bir araya geldiği takdirde aynı krediden istifade edecekler. Eğer evleri biraz daha büyükse 1 milyon 300 bin liraya kadar biz para vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Özhaseki yerinde dönüşüme 180 bine yakın başvurunun olduğunu da aktardı.

Şehirlerin merkezlerini yapma kararı aldıklarını, Hatay’ın da Kahramanmaraş’ın da Adıyaman’ın da Malatya’nın da şehir merkezlerini Bakanlık olarak yapacaklarını bildiren Özhaseki, merkezlerdeki yapıların düzgün, kimlikli ve çevresinde yapılacak diğer yapılara örnek olmasını istediklerini vurguladı.